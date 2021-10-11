Стачка необходима каждому из нас Telegram-канал «Баста!»

11.10.2021, 15:21

Фото: ТАСС

Нам придется взять все в свои руки.

Ситуация c COVID-19 максимально вышла из под контроля в нашей стране. В этом вина исключительно правительства, которое не может обеспечить нормальную защиту населению. Не может закупить признанных во всем мире вакцины, не может найти помещения для заразившихся, не может обеспечить больницы необходимым оборудованием и уж тем более выплачивать медикам достойную оплату за тот адский труд, который им приходится выполнять.

Нам придется взять все в свои руки. Оставшись дома, мы решаем проблемы своей безопасности и наших близких. Стачка поможет избежать заражения, а также в корне может изменить сложившуюся ситуацию в нашей стране. Безопасность граждан - одно из самых важных обязательств любого правительства, любой страны. Режим же не может выполнить элементарную задачу. Поэтому стачке быть.

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