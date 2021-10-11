Медведев написал пропагандистскую статью об Украине 18 11.10.2021, 15:29

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Дмитрий Медведев

Фото: ТАСС

В ней бывший президент РФ называет Зеленского «вывернутым наизнанку человеком».

Бывший президент России, экс-премьер и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что контакты с нынешними властями Украины "бессмысленны". Об этом он написал в статье для газеты "Коммерсантъ" 11 октября.

Вначале Медведев рассказывает о поиске идентичности и особого пути Украины. Российский политик утверждает, что Украина "сочиняет отдельную историю". Далее он пишет, что первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".

Медведев отметил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский всю жизнь говорил на русском языке, но после прихода к власти "полностью поменял политическую и нравственную ориентацию и начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам".

Зеленский, по оценке Медведева, должен маневрировать между радикальными националистами, мусульманской частью населения, умеренными аполитичными украинцами, русскими и представителями других этносов, "чтобы ему не сломали шею". Он также назвал Зеленского "вывернутым наизнанку человеком".

Всех украинских руководителей Медведев считает "абсолютно несамостоятельными людьми". Украина "находится под прямым иностранным управлением", полагает российский экс-премьер.

По мнению Медведева, во главе Украины стоят "слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы".

В конце статьи Медведев сделал вывод о том, что России следует ждать появления в Украине "вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с РФ, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений".

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