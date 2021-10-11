Водитель большегруза об очередях на границе: Проворачивается серая схема 6 11.10.2021, 15:38

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Вина за образовавшийся затор полностью лежит на белорусских пограничниках.

Многокилометровые очереди из фур на границе Беларуси с ЕС выстроились к понедельнику 11 октября во многих пунктах пропуска. Водитель большегруза Дмитрий стоит в пункте "Котловка" несколько дней. Он считает, что на этой неделе вина за образовавшийся затор полностью лежит на белорусских пограничниках, сообщает "Еврорадио".

— У них слетело какое-то там программное обеспечение, и они вроде бы все оформляют вручную. Я спрашиваю у парней своих, а мне говорят: нет, они сидят все в компьютер вводят, — рассказывает мужчина. — На той неделе с литовской стороны была проблема. Вот они между собой: то одни, то вторые. А страдают простые водители.

Я сейчас отстою пять дней. За это время я мог сделать тот же рейс, заработать тех же, грубо говоря, 500 долларов. А сейчас я ничего не заработаю, а просто проем деньги. Ни мне, ни семье никаких денег, — сетует Дмитрий.

Водитель говорит, что подойти вплотную к пункту пропуска нельзя — пограничники не рады таким визитам дальнобойщиков.

— Если будешь пешком ходить, так еще чтобы пограничники не наказали. Мол, нарушение режима, "чего вы здесь ходите".

Дальнобойщик не исключает, что заторы создают искусственно. В таком случае водители спешат проехать быстрее, пограничники спешат избавиться от головной боли в виде многокилометровой дорожной пробки — и как итог фуры проверяются менее тщательно. А для контрабандистов это хороший шанс незаметно провезти товар.

— Сто процентов это все искусственно создается. Я так понимаю, что это просто отговорки насчет программного обеспечения, все это ерунда. Да еще и условия для водителей создают просто дикие.

Помыться абсолютно негде. Ходил вчера на заправку, говорю, мол, дайте, пожалуйста, в душ сходить, стою уже пять дней. "Ну вы понимаете, даем душ только тем, кто заправляется". Когда предлагаю деньги — "У нас такой услуги нету". Рядом есть гостиница, но она закрыта. В туалет тоже все по-разному: кто на заправку, кто в лес. И деньги уже заканчиваются, а обменника тут нигде нету. Хорошо еще, что иногда обеды привозят.

По словам мужчины, на стоянке зоны ожидания "Котловка" проворачивают масштабные серые схемы.

— В общем, частник выкупил территорию, продает места и зарабатывает на этом деньги. Здесь [в Котловке. — прим.] открыли накопитель абсолютно для всех машин. По электронному бронированию — это стоит 29 рублей — ты можешь купить себе место в очереди. Если ты опоздал, то тебя должны поставить в конец живой очереди. Но некоторые как-то так хитро делают — то ли идут доплачивают, то ли еще что — и все равно становятся на упущенное место.

Все ругаются, все недовольны. Эта стоянка частная, ее якобы выкупил какой-то нерусский, турок. Я звонил в Погранкомитет, говорю: ребята, что это такое? За деньги пропускают, а живая очередь стоит! Мне отвечают, мол, это не наша компетенция, это в "Белтаможсервис". Звоню в "Белтаможсервис", а там мне говорят "Ну вы понимаете, мы вроде как относимся к ним [к зоне ожидания. — прим.], но это частное лицо, звоните им и разбирайтесь там".

"Обновление таможенных баз данных, которое проводилось в пятницу, повлияло на скопление большегрузов перед пунктами пропуска", — так в понедельник, 11 октября, написали в тг-канале Погранкомитета. "На данный момент оформление транспортных средств полностью возобновлено и осуществляется в штатном режиме".

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