В Австрии принял присягу новый канцлер Шалленберг
- 11.10.2021, 15:45
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Также стало известно имя нового главы австрийского МИД.
Новым канцлером Австрии стал дипломат Александер Шалленберг. Его привел к присяге президент страны Александер Ван дер Беллен.
Об этом сообщает DW.
Шалленберг — профессиональный дипломат. Он владеет несколькими иностранными языками.
Александер Ван дер Беллен также привел к присяге нового министра иностранных дел Австрии. Им стал посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт.
9 октября Себастьян Курц объявил о своей отставке с поста канцлера на фоне расследования прокуратуры против него по делу о коррупции.
Речь идет об оплаченных Министерством финансов материалах в средствах массовой информации, которые, по данным следствия, «базировались на неправдивых данных» и были направлены на продвижение политики правительства Курца.
Перед этим австрийские правоохранители пришли с обысками в офис Курца и штаба его партии в Вене.