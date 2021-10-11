В Австрии принял присягу новый канцлер Шалленберг 11.10.2021, 15:45

1,168

Александер Шалленберг

Фото: Getty Images

Также стало известно имя нового главы австрийского МИД.

Новым канцлером Австрии стал дипломат Александер Шалленберг. Его привел к присяге президент страны Александер Ван дер Беллен.

Об этом сообщает DW.

Шалленберг — профессиональный дипломат. Он владеет несколькими иностранными языками.

Александер Ван дер Беллен также привел к присяге нового министра иностранных дел Австрии. Им стал посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт.

9 октября Себастьян Курц объявил о своей отставке с поста канцлера на фоне расследования прокуратуры против него по делу о коррупции.

Речь идет об оплаченных Министерством финансов материалах в средствах массовой информации, которые, по данным следствия, «базировались на неправдивых данных» и были направлены на продвижение политики правительства Курца.

Перед этим австрийские правоохранители пришли с обысками в офис Курца и штаба его партии в Вене.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».