Уже даже техника говорит: «Баста!» 2 11.10.2021, 16:12

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Битва за урожай пока выкашивает только трактора.

Техника на госпредприятиях уже не просто не справляется с задачами, она постанывая сбрасывает с себя то одну, то другую запчасть. Начинает ломаться, а иногда даже и загораться, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Так произошло в Осиповичском районе в ОАО «ЖорновкаАГРО». Битва за урожай пока выкашивает только технику, с помощью которой этот урожай собирается. Беларусь за МКАДом сообщает, что близ деревни Протасевичи сгорел трактор.

Уже даже техника говорит «Баста!» и уходит в забастовку. Пора бы и нам.

Стачке быть!

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