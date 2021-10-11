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Уже даже техника говорит: «Баста!»

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  • 11.10.2021, 16:12
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Уже даже техника говорит: «Баста!»

Битва за урожай пока выкашивает только трактора.

Техника на госпредприятиях уже не просто не справляется с задачами, она постанывая сбрасывает с себя то одну, то другую запчасть. Начинает ломаться, а иногда даже и загораться, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Так произошло в Осиповичском районе в ОАО «ЖорновкаАГРО». Битва за урожай пока выкашивает только технику, с помощью которой этот урожай собирается. Беларусь за МКАДом сообщает, что близ деревни Протасевичи сгорел трактор.

Уже даже техника говорит «Баста!» и уходит в забастовку. Пора бы и нам.

Стачке быть!

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