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Еще один европейский банк уходит из России

  • 11.10.2021, 16:20
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Еще один европейский банк уходит из России

Крупный европейский бизнес продолжает сворачивать свое присутствие на российском рынке.

Чешская PPF Group, контролирующая банковскую группу Home Credit, которая специализируется на потребительском кредитовании в странах Центральной и Восточной Европы, ищет покупателя на свою российскую «дочку», finanz.ru.

Решение о продаже «Хоум Кредит Банка», который входит в топ-40 в России по размеру активов в топ-20 по объему вкладов физических лиц, было принято на уровне группы вскоре после смерти Петра Келлнера - основатель PPF Group, погибшего при крушении вертолета в марте 2021 года.

Чешская компания, работавшая в России с 2002 года, сейчас активно ищет покупателя на актив и ведет переговоры с венгерской OTP Group. По словам одного из источников Frank RG, венгерская группа уже проводит due diligence банка «Хоум Кредит».

Если продажа состоится, то станет одной из крупнейших частных сделок M&A на российском банковском рынке. Ее возможная стоимость пока неизвестна.

«Хоум Кредит», по данным ЦБ на 1 сентября, имел капитал в размере 59,2 млрд российских рублей и кредитный портфель на 205 млрд российских рублей, из которых 96% приходилось на займы, выданные физическим лицам.

Напомним, в декабре 2020 года Nordea Bank Abp - крупнейший по активам банк Северной Европы - принял решение закрыть дочерний российский АО «Нордеа Банк».

В 2019 году из России ушел Danske Bank, уличенный в отмывании более 200 млрд евро. В мае 2020-го Mordan Stanley сдал ЦБ лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.

На начало 2020 года число иностранных банков в России упало до минимума за 14 лет: из 119 кредитных организаций с долей иностранного капитала выше 50%, работавших на российском рынке до аннексии Крыма, оставалолось 75.

Еще в 62 банках иностранцам принадлежит меньше половины капитала - это минимум с 1990х годов. Общее число банков с зарубежными акционерами снизилось до минимума с 2005 года - 137.

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