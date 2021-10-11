Очень деньги нужны 2 11.10.2021, 16:27

2,986

фото: zerkalo.Io

Спасут ли новые налоги белорусскую экономику?

На днях министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов разъяснил в эфире БТ, для чего власти планируют ввести налог на квартиры, начиная с первой. Это, оказывается, сделают в неустанной заботе о гражданах – чтобы «заинтересовать людей не уезжать из сельской местности, жить в собственном жилье», и «уравнять» жильцов частных и многоквартирных домов, пишет «Салiдарнасць».

Исходя из слов главы финансового ведомства, отмена льгот и введение налога на недвижимость – это «разумный и справедливый подход», а не попытка залатать дыру в бюджете. Да-да, именно так и поступают в странах с сильной и процветающей экономикой – отменяют льготы и перекраивают налоговую систему, одной рукой отбирая у всех, чтобы другой раздавать некоторым и по чуть-чуть, например, повышая пенсии и зарплаты бюджетников.

Очень деньги нужны

Правда, опытные экономисты отчего-то от идей Минфина в восторг не пришли.

Лев Марголин прямо говорит, что с отменами льгот по налогу на недвижимость в самом плачевном положении окажутся как раз небогатые белорусы – не те, у кого две, три и больше квартир или домов, а те, у кого жилье – первое и единственное.

По мнению эксперта, существенно пополнить казну подобными мерами не получится, а вот по многим своим же сторонникам, среди которых немало пожилых и малообеспеченных людей, власть ударит наотмашь.

Сергей Чалый замечает, что в норме такие налоги – это инструмент социальной политики, и речь идет о прогрессивной шкале налога как на доходы физлиц, так и на недвижимость: то есть, больше платит тот, кто больше зарабатывает и больше имеет. Но в Беларуси налоговый подход «очень деньги нужны» затрагивает всех без разбора.

Как сообщили чиновники, стоимость квартир будет дифференцирована по городам и типам жилья, а средняя сумма налога составит около 25 рублей в регионах и порядка 50 рублей в Минске. Оцените: одно предложение, а сколько недоговоренностей – «средняя», «порядка», «около»; округляй себе и округляй в нужную сторону. В стране, где, по данным Белстата, свыше 4 миллионов домохозяйств, с миру по нитке (0,1% от стоимости квартиры) – в бюджет далеко не копеечка, но и не та сумма, чтобы овчинка стоила выделки.

К тому же от уплаты нового налога освобождаются несколько категорий белорусов, среди которых участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, члены многодетных семей и военнослужащие срочной службы. Значит, итоговые суммы нового налога будет еще меньше.

Тогда зачем столько усилий для создания дополнительного источника – не пополнения бюджета, но раздражения налогоплательщиков? Возможно, как раз затем, чтобы потом высочайшим указом правителя этот раздражитель убрать, публично поругав нерадивых «бояр» и напомнив, что «царь-то» – хороший?

Все хорошо, прекрасная маркиза

С бюджетом страны, по словам министра финансов, «все будет хорошо», хоть он и «планируется в экономных условиях». Подумаешь, Всемирный банк пересмотрел с учетом влияния санкций на белорусскую экономику прогноз по Беларуси, предрекая на 2022-й не рост в 1,9%, как раньше, а падение на 2,8%.

Главное, что в правительстве рапортуют о готовности противостоять санкционным мерам, о том, что ВВП растет и колосится и о том, что «в конечном счете здравомыслие восторжествует».

А пока, чтобы времени задумываться особо не было, нужно больше налогов.

Среди таких новшеств – белорусов обяжут платить не только за дорогие посылки из зарубежных интернет-магазинов, но вообще за сами покупки в них (новый виток «купляйце беларускае»). ИП-шникам – никакой господдержки, а наоборот, режим Спарты: платите больше или несите дополнительные расходы, создавая юрлицо, либо вовсе закрывайтесь.

А населению – любимое слово чиновников – предлагается нести больше денег в банки, откуда государство сможет их, по своему усмотрению, пускать в оборот (очень, очень «удачный» шаг для повышения уровня доверия к банкам).

Что ж, верной дорогой идем, почти по тексту «Чиполлино». Где за горами, видимо, налоги на осадки, а там и до воздуха дойдем. А взамен мы получим обещания чиновников о том, что зарплаты вырастут в любом случае (еще бы не выросли, нужно же показать, что номинальные доходы белорусов хотя бы пытаются, ковыляя, догнать реальную инфляцию), и ностальгические рассказы правителя о вкусных и здоровых смаженках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».