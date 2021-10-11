Украинский аналитик: «Газпром» валится и лжет о собственном влиянии на цены 11.10.2021, 16:39

Фото: ТАСС

Российские спецслужбы и вся их пропагандистская машина пытаются убедить мир в собственной важности.

Российский «Газпром» проводит информационную операцию по дезинформации мирового сообщества в отношении собственного влияния на цены на газ на рынке в Европе. Факторы, повлиявшие на рекордные цены на газ в Европе иные, а положение дел внутри самого «Газпрома» ухудшается.

Об этом в комментарии Guildhall заявил украинский журналист и эксперт по энергетике Андрей Старостин.

«Российские спецслужбы и вся их пропагандистская машина пытаются убедить мир в собственном влиянии на рекордные цены на газ в Европе. Но реальная ситуация на мировом рынке и реальное состояние «Газпрома» как компании свидетельствуют, что это не более чем еще одна информационно-психологическая операция. Цели ее просты – создание иллюзии «величия» и влияния «Газпрома» в Европе и одновременное прикрытие плохого положения дел в компании, которая на сегодня фактически падает», – заявил эксперт.

«Разница на биржах в Нью-Йорке и TTF была в 9 раз и такой «феномен» иногда бывает на рынках. В то же время перед анализом причин стоит подчеркнуть, что речь идет о своп-рынке, о краткосрочных контрактах, а не о мировом рынке в целом, о чем умалчивают россияне. Факторы следующие – неудачная передача власти в Алжире, газ из которого планировали брать Испания и Франция, цикличные климатические изменения в Северном море, а именно штиль подорвавший альтернативную энергогенерацию. и третья причина самая главная – ситуация внутри Китая. Коммунистическая партия в КНР поставила задачу по процентах альтернативной энергии и ее хранению, с которой они не справились – это причина, почему так вырос спрос на танкеры со сжиженным газом, поскольку другие источники давали меньше. Поэтому, когда «Газпром» и Путин говорят о собственном влиянии на рост и снижение цен, после криков в Европе, – они лгут», – рассказал Андрей Старостин.

«Когда любая компания валится, сотрудники PR-подразделений начинают получать колоссальные зарплаты, это то, что происходит в «Газпроме». Падение «Газпрома» началось еще в первую революцию в Украине, когда на рынок экспорта с перепугу были намеренно выведены другие игроки внутри России – «Новатек» со сжиженным газом и «Роснефть» с собственной добычей, якобы страховой вариант. Но по факту «Газпром» выпал с заданной матрицы монополиста, который держит рынок. Именно держать рынок – это их главная задача, которую они сегодня не выполняют и падают. Конкуренции на самом деле безусловно нет, но функционально такой подход гробит «Газпром», – подытожил аналитик.

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