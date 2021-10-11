Годовая инфляция в Беларуси взяла психологическую отметку 11.10.2021, 16:47

В сентябре заметнее всего подорожало продовольствие.

В Беларуси годовая инфляция в сентябре составила 10,2%. Об этом сообщает Белстат. Заметнее всего выросли цены на продовольственные товары, пишет zerkalo.io.

По данным Белстата, продовольственные товары в сентябре в годовом выражении подорожали на 11,2%, непродовольственные — на 10,3%, а платные услуги — на 8,5%. За 9 месяцев этого года рост цен составил 7,8%, 8,5% и 5,9% соответственно.

В сентябре заметнее всего подорожало продовольствие — на 2,1%. Непродовольственные товары выросли в цене на 1%, а платные услуги — на 0,5%.

Напомним, ранее власти планировали, что в 2021 году годовой прирост цен не превысит 5%, но позже пересмотрели свой прогноз до 9%.

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