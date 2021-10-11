В многоэтажках Беларуси вводят нового работника по лифтам 13 11.10.2021, 17:05

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Зачем это нужно и как изменятся жировки?

Теперь лифты в домах должны не только обслуживать, но и обеспечивать их безопасность. Помимо привычных уборщицы, сантехника и электрика в многоэтажках появится ещё один работник — инженер по промышленной безопасности. Чем он будет заниматься и как это отразится на жировках, разбиралась журналистка «Вечернего Гродно» Наталья Корнеева.

По Закону РБ «О промышленной безопасности», лифт считается потенциально опасным объектом. При этом неважно, где он находится, в административном здании или жилом доме. Этим же документом ещё в 2016 году ввели должность инженера по промышленной безопасности, но далеко не во всех ЖСПК, ТС и обслуживающих организациях она появилась.

С 1 июля этого года вступили в силу новые «Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских». По ним, специализированная организация (в Гродно это ОАО «Гроднолифт») назначает ответственного за обслуживание и ремонт лифта, а владелец лифта (члены ЖСПК или ТС в лице председателя дома) — ответственного за его безопасную эксплуатацию.

Зачем вообще инженер нужен

Задача инженера по промышленной безопасности — следить за тем, насколько качественно выполняет договорные обязательства обслуживающая организация. Проще говоря, контролировать работу ОАО «Гроднолифт». Он проверяет, проводилось ли ежемесячное техническое обслуживание, всё ли исправно работает, вплоть до того, вовремя ли эвакуируют застрявшего в лифте (на это должно уйти не более 40 минут), даёт разрешение на эксплуатацию лифта (раньше это делал Госпромнадзор).

— Инженером по промышленной безопасности может быть любой человек — сам председатель ЖСПК, работник специализированной организации или, к примеру, жилец дома. Главное условие — он должен иметь высшее техническое или строительное образование и пройти аттестацию в Госпромнадзоре, — пояснил главный государственный инспектор Гродненского областного управления Госпромнадзора Виктор Юрчик.

Если такого специалиста нет, можно выучиться. Инженеров по промышленной безопасности готовят в университете гражданской защиты МЧС в Минске. Срок обучения — 18 месяцев.

Что думают об этом в Гроднолифте

В ОАО «Гроднолифт» ситуацию считают абсурдной. Во-первых, потому что инженером по промышленной безопасности должен быть опытный специалист, у которого для этого есть необходимые знания.

— Мы тоже назначаем ответственного за работоспособность лифта. Наши специалисты, большинство из которых начинали как электромеханики по лифтам, стали ответственными за безопасную эксплуатацию, прорабами, мастерами и прочее. Эти люди проработали в организации пять лет и более. Но возложить обязанности инженера промышленной безопасности на своего специалиста мы не можем, поскольку в законе чётко прописано, что за это отвечает владелец лифта, то есть человек должен быть либо в штате ЖСПК, ТС или другой обслуживающей организации, либо нанят по договору подряда, — объясняет главный инженер ОАО «Гроднолифт» Геннадий Белоцкий.

Во-вторых, лифт в жилом фонде в принципе можно было бы исключить из перечня потенциально опасных объектов, поскольку несчастные случаи если и случались, то очень редко и только на тех лифтах, которые не обслуживались как положено.

— Сегодня к лифту применяются такие же требования, как, например, к грузоподъёмному крану или котлу. При этом за десять лет моей работы в Гроднолифте несчастных случаев по вине обслуживающего персонала я не припомню, — говорит Геннадий Геннадьевич. — Другое дело, если договора на обслуживание нет. Какой-то там электрик лифт запустил, и он работает, пока не случается несчастье… Так, например, было в Минске, когда женщину зажало между кабиной и шахтой.

В Госпромнадзоре вспоминают несчастный случай в Гродно в 1999 году, когда лифтёр упал в шахту и разбился насмерть.

Как это отразится на жировках

Председатели ЖСПК и ТС вообще не понимают, зачем нужен инженер по промышленной безопасности, если речь идёт о лифтах в жилых домах, а не на промышленных объектах.

По их мнению, это лишь приведёт к подорожанию коммунальных услуг для жильцов организаций собственников, которые находятся на самообслуживании. Ведь те работы, которые будет выполнять инженер по промышленной безопасности, в тариф на техническое обслуживание лифтов не входят.

— Хотя это было бы логично, тем более что деятельность инженера напрямую связана с лифтами. А на деле не так — нужно искать другой источник финансирования, — говорит председатель нескольких организаций собственников Андрей Борко.

Товарищество собственников направило письмо в Министерство ЖКХ с просьбой разъяснить, где брать деньги на содержание в штате ещё одного работника. И уже пришёл ответ. Как объяснили в ведомстве, инженер по промышленной безопасности не участвует в процессе оказания услуги по техническому обслуживанию лифта, он только осуществляет контроль в части обеспечения промышленной безопасности, а соответственно расходы на его содержание не включаются в затраты на оказание услуги по ТО лифта. Эти расходы могут быть покрыты за счёт членских или целевых взносов.

А если такого специалиста в штате нет

Раз в год лифты проходят освидетельствование. Если на этот момент ответственного за безопасность лифта не назначат, пользоваться им будет нельзя. Владелец должен приостановить или даже запретить его эксплуатацию. В противном случае ему грозит штраф — четыре базовые (или 116 рублей).

— Сейчас мы можем проверять лифты в жилфонде раз в пять лет. И как показала недавняя проверка, только по одному лифту в девятиэтажном общежитии было 36 технических замечаний. Вот вам и качество обслуживания. Такого быть не должно, когда речь идёт о безопасности, — добавил Виктор Юрчик.

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