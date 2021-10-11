Семь захватывающих сериалов, которые стоит посмотреть 11.10.2021, 17:45

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Один из сериалов называется «Манифест».

Топ-7 сериалов, которые стоило бы посмотреть, опубликовал сайт intex-press.by:

«Тень и кость»

Режиссеры: Майрзи Алмас, Джереми Уэбб, Ли Толанд Кригер, Эрик Хайсессер

Премьера первого сезона: 23 апреля

Фэнтези-сериал «Тень и кость» основан на двух книгах трилогии «Гриша» американской писательницы Ли Бардуго. В центре сюжета — некогда могущественная страна Равка, в которой раньше жили гриши — носители древней магии. Теперь Равка разделена на две части — восточную и западную — огромным темным каньоном Неморе, где кишат чудовищные твари, рвущие людей на куски.

Алина — самая обычная девушка, начинающий картограф. Однажды она оказывается в Каньоне и во время этой поездки открывает в себе дар призывать свет. Алина понимает, что с помощью этой силы она может объединить страну. Отныне она гриш, представитель элиты на службе загадочного и могущественного главнокомандующего Дарклинга.

«Рассказ служанки»

Режиссеры: Рид Морано, Майк Баркер

Рейтинг IMDb: 8.4

Награды: 7 Эмми и 2 Золотых глобуса

Республика Галаад когда-то была частью США, но в результате военного переворота к власти пришли религиозные фундаменталисты и установили диктатуру, при которой всем заправляют исключительно мужчины, а единственное предназначение женщины — родить здорового ребенка от своего хозяина, Командора. Однако из-за катастрофической экологической обстановки многие женщины стали бесплодными, а те немногие, кто еще способен выносить ребенка, объявляются собственностью государства. Они живут в специальных лагерях, где их готовят к зачатию и рождению детей для представителей привилегированных слоев населения. Одна из них — Оффред (Элизабет Мосс), которая оказывается в лагере после неудачной попытки бегства из Галаада.

«Леонардо»

Режиссеры: Дэниэл Персивал, Алексис Кехилл

Рейтинг IMDb: 7.3

Ученый, художник, изобретатель, гений. Леонардо да Винчи был одним из самых выдающихся людей своего времени, совершил множество великих открытий и оказал огромное влияние на мировое искусство. Биографическая драма «Леонардо» рассказывает о том, как жил и как творил итальянец, как он был одержим совершенством, как прославился и чем вдохновлялся, когда создавал свои шедевры. Кроме того, сериал раскрывает тайну взаимоотношений Леонардо да Винчи с натурщицей Катериной да Кремона, которая была отравлена.

«Снегопад»

Режиссеры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Джон Синглтон

Рейтинг IMDb: 8.1

В центре сюжета драматического сериала — события, происходившие в Калифорнии в 80-е годы XX века. Лос-Анджелес охвачен кокаиновой лихорадкой: число молодых людей, употребляющих наркотики, растет как снежный ком. В качестве главных героев сериала «Снегопад» выступают уличный торговец Сейнт, представитель золотой молодежи Логан Миллер, который решает стать независимым от семейного богатства и выбирает путь торговца кокаином, и рестлер из Мексики Густаво Запата, в результате погони за наживой превратившийся в гангстера…

«Миллион мелочей»

Режиссер: Джеймс Гриффитс

Рейтинг IMDb: 8.0

Выход новых серий: 2 апреля. 8 серия 3 сезона

Главные герои сериала «Миллион мелочей» — компания друзей, которые оказались связаны между собой при неожиданных обстоятельствах. Некоторые из них добились успеха в жизни, другие еще работают над карьерой и отношениями, но все они, по большому счету, застряли на одном месте. Неожиданная смерть одного из друзей становится для остальных тем самым пинком, благодаря которому они наконец-то начинают по-настоящему жить.

«Манифест»

Режиссер: Дэвид Фрэнкел

Рейтинг IMDb: 7.2

Пассажирский самолет благополучно совершает посадку после обычного, хотя и омраченного турбулентностью полета. Едва сойдя с трапа, экипаж и пассажиры обнаруживают, что провели в полете не несколько часов, а пять лет. Их родственники уже оплакали утрату и, потеряв надежду на обнаружение самолета, продолжили жить своей жизнью. Пассажирам таинственного рейса предстоит вновь налаживать связь с внешним миром, смирившимся с их исчезновением. Вскоре все они начинают понимать, что вернулись из зоны турбулентности не просто так.

«Ходячие мертвецы»

Режиссеры: Эрнест Р. Дикерсон, Гай Ферленд, Гвинет Хердер-Пэйтон, Грегори Никотеро

Рейтинг IMDb: 8.2

Помощник шерифа Рик Граймс получает тяжёлое пулевое ранение, вследствие чего впадает в кому. Очнувшись в больнице, он обнаруживает, что весь медицинский персонал исчез, а в самом здании царит разруха. Постепенно он приходит к осознанию того, что произошла трагедия и его привычный мир населен ожившими трупами. Он пытается во что бы то ни стало найти своих жену и сына, по-видимому, избежавших гибели, и помочь им выжить в опасном новом мире. По пути он встречается с другими уцелевшими и возглавляет борьбу за выживание.

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