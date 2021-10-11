В Германии возобновились переговоры по формированию нового правительства
- 11.10.2021, 18:12
В переговорах участвуют три партии.
В Берлине возобновились предварительные переговоры между тремя партиями, которые надеются сформировать следующее правительство Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Представители социал-демократов (СДПГ), "Зеленых" и Свободных демократов продолжат обсуждение вопросов, по которым у них не совпадает видение.
Партии рассчитывают сформировать так называемую "светофорную" коалицию, названную в честь партийных цветов, во главе с лидером СДПГ Олафом Шольцем на посту канцлера.
Свободные демократы накануне переговоров подтвердили, что "красные линии" партии включают повышение налогов и смягчения правил сбалансированного бюджета Германии.
Тем не менее, они с оптимизмом смотрят на шансы присоединения к правительственной коалиции с СДПГ и "зелеными", потому что, хотя есть "области трения", все три партии стремятся к управлению.
"Пока все очень серьезно и профессионально. Всем сторонам ясно, что речь идет о нашей стране", - сказал представитель партии.
На большей части недели запланированы встречи на различных партийных уровнях. Ожидается, что переговоры будут продолжаться несколько недель, а формирование правительства планируют завершить к Рождеству.
Напомним, после исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.