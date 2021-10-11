Как выглядят и сколько стоят самые дешевые трехкомнатные квартиры на продажу в Минске

Как выглядят и сколько стоят самые дешевые трехкомнатные квартиры на продажу в Минске2
- 11.10.2021, 18:26
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В подборке квартиры из разных районов столицы.
Realt.by решил показать, как выглядят и сколько стоят самые дешевые трехкомнатные квартиры, которые продаются в Минске. Они расположены в разных районах столицы и стоимость их не превышает 58 тысяч долларов.
На ул. Ванеева (р-н Тракторный завод)
Трехкомнатная квартира площадью 50 «квадратов» продается в доме по адресу улица Ванеева, 8 на пятом этаже. Дом пятиэтажный, панельный, построен в 1966 году.
Жилая площадь квартиры составляет 34 м², кухни — 6 м². Высота потолков 2,5 метра. Одна из комнат проходная. Санузел раздельный. Есть балкон. Полы в квартире деревянные, установлена металлическая входная дверь, стеклопакеты на кухне и в одной из комнат. Подключены счетчики воды и газа.
Возле дома остановки общественного транспорта. До станции метро «Тракторный завод» 10 минут пешком.
В шаговой доступности детский сад, школа, поликлиника, аптеки, магазины, Напротив дома — парк с лесополосой.
Цена: $ 51 500.
На 2-м пер. Прилукском (р-н Михалово)
На 2-м переулке Прилукском, 5 продается трехкомнатная квартира площадью 55 м² (жилая — 35 м², кухня — 8 м²). Расположена на первом этаже кирпичного пятиэтажного дома. Дом построен в 1973 году. В 2003 году проведен капремонт с заменой коммуникаций.
В квартире одна из комнат проходная. Санузел раздельный. Установлены стеклопакеты. Полы деревянные.
От дома до станции метро «Михалово» 10 минут пешком. Также поблизости остановка общественного транспорта. В районе есть детский сад, школа, поликлиника, магазин, торговый центр, сквер, парк.
Цена: $ 57 600.
На ул. Надеждинская (р-н м. «Ковальская Слобода»)
«Трешка» продается в доме по адресу улица Надеждинская, 19/2. Дом пятиэтажный, панельный, построен в 1969 году. Капитальный ремонт проведен в 2016 году с заменой коммуникаций и утеплением фасада. Квартира находится на первом этаже.
Общая площадь — 49 квадратных метров (жилая — 34, кухня — 6). Одна из комнат проходная. В квартире раздельный санузел. Полы деревянные, на кухне установлены стеклопакеты. Есть подвал. Окна жилых комнат выходят на две стороны дома.
В нескольких остановках находится ж/д вокзал, станция метро «пл. Ленина». В шаговой доступности расположены несколько детских садов и школа, спортивная площадка, магазины, почта, аптеки, поликлиника, банки.
Цена: $ 48 900.
На ул. Ландера (р-н Курасовщина)
Трехкомнатная квартира площадью 52 м² (жилая — 35 м², кухня — 7 м²) продается в доме по улице Ландера, 42. Она расположена на первом пятом этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1972 году. В 2014 году при капремонте был утеплен фасад.
Квартира полностью готова к проживанию. Одна из комнат проходная. Санузел раздельный. Есть балкон. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, полы выровнены.
До станции метро «Малиновка» можно добраться пешком или на общественном транспорте. В 15 минутах ходьбы парк культуры и отдыха «Курасовщина» с горнолыжным комплексом. В районе есть детские сады, школы, поликлиники, магазины.
Цена: $ 56 900.
На ул. Плеханова (р-н Серебрянка)
В доме по адресу улица Плеханова, 83 продается трехкомнатная квартира площадью 49 «квадратов» (жилая — 34, кухня — 6). Панельная пятиэтажка построена в 1971 году. Квартира на пятом этаже.
В квартире одна из комнат проходная. Есть застекленный балкон и подвал. Санузел раздельный. Полы деревянные. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, счетчики на воду и газ. Проведено оптоволокно.
В районе хорошо развита инфраструктура. Есть детские сады, школы, почта, магазины, банки, аптеки, торговый центр. Возле дома остановки общественного транспорта. До станции метро «Партизанская» около пяти минут.
Цена: $ 50 500.
На ул. Карвата (р-н Степянка)
Трехкомнатная квартира продается в доме по адресу улица Карвата, 26. Ее площадь составляет 56 квадратных метров (жилая — 42, кухня — 6). Квартира на первом этаже. Дом панельный, построен в 1972 году. В 2015 году проведен капитальный ремонт.
В квартире все комнаты раздельные. Окна выходят на разные стороны. Санузел также раздельный. Установлена металлическая входная дверь, счетчики воды.
Несмотря на удаленность от центра города, это район с развитой инфраструктурой. Здесь несколько детских садов и школ, поликлиника, магазины, банки, аптеки, парки. До станций метро «Московская» и «Восток» можно добраться на общественном транспорте. Рядом удобный выезд на МКАД. Также есть ж/д станция.
Цена: $ 55 900.
На ул. Скрыганова (р-н м. «Молодежная»)
Трехкомнатная квартира продается на первом этаже панельной пятиэтажки по адресу улица Скрыганова, 5. Площадь квартиры 59 м² (жилая — 42 м², кухня — 6 м²). Дом построен в 1966 году. В 2010 году проведен капремонт.
Одна из комнат в квартире проходная. Есть небольшая кладовая. Санузел совмещенный. Во всех комнатах и кухне установлены стеклопакеты. Полы деревянные. В квартире никто не зарегистрирован.
Дом расположен в тихом месте. В шаговой доступности (5 минут) станция метро «Молодежная». Рядом торговый центр, магазины, рынок, почта, банк, школы, детские сады.
Цена: $ 58 800.