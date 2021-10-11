Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке по требованию американской стороны прекращает работу

Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке по требованию американской стороны прекращает работу6
- 11.10.2021, 18:31
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После 15 октября доступ в консульство будет невозможен.
По требованию американской стороны Генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке не будет действовать с 21 октября 2021-го года, сообщает сайт newyork.mfa.gov.by.
После 15 октября доступ в офис Генерального консульства будет невозможен. Прием и обработка документов, направленных по почте, прекращается с 8 октября.