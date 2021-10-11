Александр Шалленберг: Что известно о новом канцлере Австрии? 11.10.2021, 18:37

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Александр Шалленберг

Шалленберг - близкий соратник ушедшего в отставку Себастьяна Курца.

Новым канцлером Австрии стал дипломат Александр Шалленберг.

Он сменил на этом посту Себастьяна Курца, ушедшего в отставку из-за обвинений в коррупции, передает ВВС.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел Шалленберга к присяге в понедельник, представив его как опытного дипломата и искусного политика.

Однако оппозиция утверждает, что Шалленберг, ранее возглавлявший МИД в правительстве

"Конечно же, я буду тесно сотрудничать… с Себастьяном Курцем, - говорится в заявлении вступившего в должность Александра Шалленберга. - Я считаю, что обвинения, выдвинутые в адрес Курца, ложные, и я убежден, что в конце концов выяснится, что они лишены оснований".

Вместе с Себастьяном Курцем по делу о коррупции проходят еще девять человек. Прокуратура подозревает, что Курц и его приближенные платили редакции одного из австрийских таблоидов, чтобы она преподносила их политическую деятельность в выгодном свете, и делали это за государственный счет. Бывший канцлер отрицает обвинения.

В субботу Себастьян Курц заявил, что освобождает должность, чтобы предотвратить политический кризис и хаос, однако добавил, что сохранит лидерство в своей партии и продолжит заседать в парламенте.

Президент Австрии Ван дер Беллен отметил, что потребуется приложить немало усилий для того, чтобы восстановить доверие к коалиционному правительству после коррупционного скандала.

Кто такой Александр Шалленберг?

52-летний Александр Шалленберг - кадровый дипломат и относительный новичок в политике. Шалленберг родился в Берне в семье австрийского посла, провел детство в Индии, Испании и Франции. Он решил пойти по стопам своего отца, поступив на службу в МИД

Александр Шалленберг стал главой МИД в июне 2019 года, сменив на этом посту Карин Кнайсль. Он остался на этой должности и после того, как Себастьян Курц одержал победу на всеобщих выборах в том же году.

Нового канцлера считают сильным союзником Себастьяна Курца, который, в интервью изданию Der Spiegel в 2007 году заявил, что Шалленберг - один из наиболее одаренных министров, которых ему когда-либо приходилось встречать.

Некоторые оппозиционные политики считают, что Курц останется в роли теневого канцлера и будет оказывать большое влияние на работу кабинета.

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