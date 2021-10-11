В Минске отменили еще один крупный концерт 1 11.10.2021, 18:51

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Что будет с другими музыкальными ивентами?

С наступлением четвертой волны коронавируса в Беларуси ужесточили правила. С субботы объявили повсеместный масочный режим, а еще раньше в столице начали отменять концерты. Из-за роста заболевших ковидом под временный бан на неопределенный срок уже попали Баста и Монатик, собиравшиеся дать жару на «Минск-Арене». О выступлениях других артистов, планировавших концерты в нашей столице, практически ничего не известно. «Онлайнер» позвонил на концертные площадки и в агентства, чтобы узнать, что ожидает другие музыкальные ивенты.

Концерт Эмина перенесли на весну 2022-го

Этой осенью минскую афишу богатой на топовых артистов не назовешь, но крупных мероприятий хватает. Однако участь Басты и Монатика уже затронула другого исполнителя. Еще на прошлой неделе актуальной была афиша концерта поп-исполнителя Эмина Агаларова (он же просто EMIN) во Дворце Республики, но уже в понедельник сообщили, что в ближайшую субботу поклонники на сцене Эмина не увидят. «Этот концерт не состоится точно. Конкретная дата нового выступления не установлена, но, думаю, в ближайшее время все прояснится», — сообщили нам в кассах.

В управлении культуры Мингорисполкома объяснили, что решение о переносе концертов принимает организатор мероприятия. В данном случае Дворец Республики. Как удалось узнать в организации, решение о переносе было принято из-за пандемии еще в конце прошлой недели, и выступление Эмина предварительно перенесено на май 2022 года.

Достаточно концертов в октябре запланировано в концертном зале «Минск». К примеру, 23 октября тут должен выступить известный стендап-комик Евгений Чебатков, а через четыре дня меломанов ожидает погружение в ностальжи под песни Игоря Корнелюка. Начальник отдела концертно-зрелищных мероприятий и культурно-массовой работы Елена Гомелькова сообщила, что пока выступления не отменены и квитки на них продают во время пандемии с учетом 50-процентной заполняемости зала.

Такая же ситуация с другими крупными площадками. В Prime Hall в этом месяце ожидают Федука, Луну и Ольгу Бузову. Билеты пока еще в продаже. В «Минск-Арене», где уже отменили концерты Монатика и Басты, 23 октября должна выступить Полина Гагарина, а в начале следующего месяца — Филипп Киркоров. Организатором данных выступлений является агентство Allstars. Журналисты дозвонились в организацию, но там от комментариев по предстоящим концертам воздержались.

«Билеты продаются плохо. Люди осторожничают»

В клубе Re:Public на октябрь запланировано несколько концертов. Перед минской публикой собираются выступить певица лейбла Black Star Анет Сай, группа «Хлеб» и Сергей Табачников с коллективом nobody.one. Концерты пока в афише, но в разговоре с управляющим клубом Андреем Старцевым все равно чувствуется неопределенность.

— Пока все в силе, и мы проводим мероприятия согласно предписанным ограничениям, — сказал Старцев. — Но в четверг готовится какое-то новое решение, и после него узнаем, сможем проводить их или нет.

— А билеты хорошо продаются на эти мероприятия? — уточняю у собеседника.

— Плохо продаются. Все осторожничают.

О том, что якобы разрабатывается документ, который из-за COVID должен ужесточить меры по проведению концертов и массовых мероприятий, сообщили сразу несколько собеседников. По слухам, к данному распоряжению в том числе причастно Министерство культуры. Правда, оттуда перенаправили в горисполком, а позже — в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Увы, но и там на вопросы не ответили. Будем дальше следить за ситуацией и сообщать оперативную информацию.

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