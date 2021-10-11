Пять вещей, которые удивили белоруса в украинском IT 2 11.10.2021, 19:12

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Беларусь при Таракане - совсем не «IT-страна» по сравнению с Украиной.

По белорусскому гостелевидению (считай, пропагандистскому) раньше часто, как мантру, повторяли фразу: "Вы что, хотите, как в Украине?", – в контексте того, как в Беларуси хорошо, а у соседей – вообще нет. Особенно после 2014 года, пишет редактор tech.liga.net Дмитрий Смирнов.

Я, как редактор раздела про технологии крупнейшего на тот момент белорусского портала, замечал другое – появление крутых стартапов (один MSQRD, проданный Facebook за десятки миллионов долларов, чего стоит), акселераторов, венчурных фондов, налоговых льгот для айтишников в ПВТ (государственном Парке высоких технологий) внедрение расчетов через мобильники и т.д.

Однако случился август 2020-го, прошли обыски в белорусских офисах Яндекс и Google, против топ-менеджеров компании PandaDoc было заведено уголовное дело, в апреле 2021-го без объяснения причин закрыли стартап-хаб Имагуру, более 10 000 программистов и 50% стартапов уехало из страны, в мае 2021-го портал tut.by был просто разгромлен, 15 человек, связанных с ним, арестовали, в том числе директора и главного редактора, 14 из них до сих пор находятся не на свободе.

В мае этого года я переехал в Киев, погрузившись в местную жизнь и быт я понял, что Украина ушла вперед по развитию IT-сферы. Еще больше это мнение укрепилось, когда я стал редактором Liga.Tech, начал ближе знакомиться с украинской IT-тусовкой и уже успел побывать на экскурсии в инновационном парке UNIT.City.

Что же меня удивило в IT-Украине, какой опыт я хотел бы увидеть в Беларуси, а какой – нет.

COVID-ускорение, которого в Беларуси не было

Первое, на что обращаешь внимание, это мегаразвитость всех видов доставки. Может, мне повезло, но я пока не встречал ресторана или кафе (да и любого магазина вообще), который бы не доставил что угодно куда угодно.

Да, в Беларуси тоже есть доставка, но даже близко нет операторов такого уровня, как Новая Почта или Rozetka с развитой сетью отделений и почтоматов. Я заказал себе игру для Nintendo Switch в Киев из магазина в Днепре, и уже на следующий день забрал ее в 500 метрах от дома.

Фантастика для белоруса, потому что у нас подобная пересылка превратилась бы в квест, если бы вообще была доступна. Мой личный пример – я просто не могу заказать доставку корма коту из Минска в районный центр.

Понятно, что бустом для бурного развития доставочных сервисов послужил COVID-19. Но ведь и в Беларуси его тоже никто не отменял. Разве что вместо того, чтобы заботиться о гражданах и развивать, в том числе, доставку, у нас предлагали лечить коронавирус водкой, баней, трактором и хоккеем.

Электронные документы, которые заменили бумажные

Спустя пару месяцев после приезда я наблюдал такую картину: мужчину попросили показать паспорт, он достал смартфон и показал что-то на экране. Первая реакция белоруса: он, наверное, продемонстрировал сохраненное ранее фото паспорта. Вторая реакция – искреннее удивление от того, что он показал электронный документ, а тот, кому он его предъявил, считал QR-код.

Паспорта, водительские, студенческие, а теперь и COVID-сертификаты – все это в приложении на смартфоне. Что удивило из последнего – это электронный больничный, который автоматически попадает работодателю.В Беларуси о таком уровне диджитализации и автоматизации и не слышали, поверьте.

Константин Евтушенко, управляющий директор UNIT.City, рассказал мне, что во многом тут заслуга Минцифры, которое отвечает за цифровую трансформацию жизни в Украине.

В Беларуси подобного министерства нет и, судя по ситуации в стране, в ближайшее время не будет.

Интернет и мобильная связь

Еще в далеком 2004 году, впервые приехав в Киев, я был поражен, что SIM-карты можно купить на любом углу. С тех пор ничего не изменилось. Как и в Беларуси, где для этого требуется подтверждение личности.

Но я обещал писать о том, что поразило. А поразила скорость мобильного интернета. Я знаю, что это очень непостоянная величина, которая зависит от множества факторов. Но в среднем, в Киеве скорость 4G находилась на уровне 40-50 Мбит/с (даже в перегонах метро!) с пиками до 90.

Что в Беларуси? Один государственный 4G-оператор, который предоставляет свою сеть трем остальным. Как вы понимаете, ничего хорошего из этого не выходит – в среднем можно получить 10-15 Мбит/с, и поэтому, как правило, люди сидят на более быстром 3G, который у каждого оператора свой.

Отдельное спасибо Украине за домашний интернет. В моем доме-сталинке в Киеве (не в центре) – 6(!) провайдеров, за 1000 Мбит/с я плачу в месяц $11,3, и это еще не самое дешевое предложение.

В моем доме в Минске (почти в центре) – один провайдер, я платил за 200 Мбит/с (это вообще максимум скорости для домашнего интернета) – $17,4.

"В Украине с бабушкой за семечки можно расплатиться карточкой"

Я всегда считал, что в Беларуси все хорошо с безналичными платежами, – у нас поголовно заставляли даже мелких предпринимателей покупать терминалы, карточки выдавали пенсионерам, изо всех сил отучивали их от налички, запустили Samsung и Apple Pay.

Но все равно я был поражен, как это работает в Украине. Уже в первой кофейне (спасибо, Киев, за их количество) мне предложили посмотреть меню по QR-коду (нигде в Беларуси), там же сделать заказ и сразу же оплатить через Apple Pay. Все, официант уже несет капуччино к моему столику!

Почти на всех сайтах есть возможность онлайн-оплаты, в том числе, через Apple Pay или Google Pay, отдельная тема для разговора – "банк без банка" monobank с очень удобным приложением (чего в Беларуси вообще нет).

Платформа "Киев цифровой", которая позволяет со смартфона пополнять проездной, генерить QR-билеты на проезд, оплачивать парковки – это то удобство, которого не хватает белорусам.

В Минске до сих пользуются жетонами в метро, пополняют проездные у теть в кассе, а приложение для проезда в общественном транспорте требует ввода чуть ли не всех паспортных данных (я серьезно).

У меня было пару случаев в Киеве, когда в небольших киосках не принимали карту – я просто переводил продавцу деньги на счет прямо из приложения (никогда в Беларуси). Как пошутил Константин Евтушенко, управляющий директор UNIT.City, финтех в Украине развит настолько, что по карточке можно купить семечки у бабушки возле метро (шутка с долей шутки).

Стартап-расцвет

Как я писал в самом начале, Беларусь за последний год покинуло более 50% стартапов. Но, после того, что я увидел в Украине, думаю, что и до августа 2020 года, стартап-тусовка не могла сравниться с украинской, и дело даже не в разнице в размерах стран.

В Украине созданы огромные IT-хабы в крупных городах, объединяющие тысячи программистов, проводятся чуть ли не ежедневные конференции, питчи. Местный фонд стартапов объединил всю технологическую тусовку маленьких компаний. Они менторят, организовывают обучение, отправляют их на международные выставки, например, CES в Лас-Вегасе.

Создан огромный инновационный парк UNIT.City – целый город стартапов в городе Киеве, где ежедневно разрабатываются новые продукты (для этого есть коворкинги и различные лаборатории), проходят встречи с инвесторами, постоянно идет обучение, обмен опытом, встречи.

В заключение

Если у кого-то сложилось мнение, что я смотрю на происходящее в Украине через розовые очки, то это совершенно не так. Я вижу, что здесь, как и в любой стране мира, существует множество проблем, которые еще предстоит решить.

Но поверьте человеку, который смотрит на происходящее пока еще "со стороны", – Украина ушла гораздо дальше своей северной соседки и в IT, и в некоторых других сферах, а после августа 2020 года этот разрыв, к моему сожалению, еще более увеличился.

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