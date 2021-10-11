Что будет с организмом, если ежедневно съедать щепотку корицы? 2 11.10.2021, 19:15

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Силу пряностей и их оздоровительный потенциал умели ценить еще в Древнем Египте

Исследования показывают, что с регулярным употреблением корицы ассоциируется ряд эффектов, воздействующих на общее состояние здоровья. Силу пряностей и их оздоровительный потенциал умели ценить еще в Древнем Египте. Одна из самых популярных и востребованных в современной кулинарии – корица – также не раз становилась объектом научных исследований, пишет healthinfo.ua.

Что может происходить с организмом, если ежедневно съедать щепотку корицы?

Уровень холестерина. Регулярное употребление корицы может положительно влиять на содержание холестерина в крови, обеспечивая профилактику его повышения. Соединение корицы, коричный альдегид, способно блокировать ферменты в организме, которые производят холестерин, тем самым уменьшая количество жира в кровотоке. Одно исследование показало, что уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови может снижаться после приема корицы.

Состояние полости рта. Корица способна не только маскировать неприятный запах изо рта. Она также может уничтожать бактерии во рту, препятствуя развитию кариеса. Состав из нескольких палочек корицы, настоянных на горячей воде, можно использовать как натуральный ополаскиватель для рта, причем он будет действовать именно как антибактериальное средство.

Аппетит. Использование корицы помогает контролировать количество потребляемой пищи. Согласно исследованию, корица, добавляемая в блюда, позволяет быстрее чувствовать насыщение и дольше сохранять сытость.

Головной мозг. Имеющиеся данные свидетельствуют, что ежедневное употребление корицы снижает риск развития слабоумия. Ее компонент коричный альдегид в сочетании с эпикатехином может предотвращать образование так называемых тау-белков в головном мозге, вызывающих болезнь Альцгеймера.

Пищеварение. Корица позитивно влияет на состояние кишечной флоры, помогает при метеоризме. Благодаря согревающему эффекту ежедневное употребление корицы также может стимулировать кровообращение и транспорт кислорода, что важно для хорошего здоровья желудочно-кишечного тракта.

Будьте осторожны! Слишком большое количество корицы может провоцировать разные проблемы, от раздражения кожи до учащенного сердцебиение. Употреблять более двух граммов в день не рекомендуется.

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