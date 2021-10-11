Белорусы массово увольняются из госорганизаций 1 11.10.2021, 19:20

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«Достойной» заработной платы не хватает даже на выживание.

В коммунальном предприятии «Ельское» (Гомельская область) не хватает работников. Тем временем в Тарасово, что под Минском, из почтового отделения увольняются все почтальоны. Что же объединяет эти организации? «Достойная» заработная плата, которой не хватает не то что на жизнь, ее не хватает на выживание, пишет телеграм-канал «БОР».

Эти организации не единичны. Таких примеров пруд пруди. Это неуважительное отношение к рабочим пора прекращать! Всегда и везде ко мнению рабочих и их требованиям прислушивались все уровни власти. Нас большинство. Именно на нас держится страна!

Это единственно верная практика, которая должна вернуться в Беларусь и никаких компромиссов. Достойная зарплата. Безопасный труд. Социальная защищенность и реальные рабочие профсоюзы!

Вот, за что мы будем биться. Вот то, чего действительно хотят рабочие.

Так возьмем судьбу в свои руки. Стачке быть.

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