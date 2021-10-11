Алексей Навальный поздравил Дмитрия Муратова с Нобелевской премией 11.10.2021, 19:25

Алексей Навальный

Российский политик подчеркнул, что Нобелевский комитет отметил журналистов, не боящихся говорить правду.

Российский политический заключенный Алексей Навальный поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с награждением Нобелевской премией мира. Навальный считает премию заслуженной, а совпадение по времени с 15-летием убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской — символичным, передает svoboda.org.

"Накануне было 15-летие убийства журналистки Анны Политковской (увы, не единственного убитого журналиста "Новой"), и это напоминает нам, какую высокую цену приходится платить тем, кто отказывается прислуживать власти", написал Алексей Навальный в твиттере.

От всей души поздравляю Дмитрия Муратова и @novaya_gazeta с Нобелевской премией мира. Это заслуженная награда, и символизм даты напрашивается. — Alexey Navalny (@navalny) October 11, 2021

Он поздравил с Нобелевской премией и филиппинскую журналистку Марию Рессу, разделившую награду с Дмитрием Муратовым.

Алексей Навальный подчеркнул, что Нобелевский комитет отметил журналистов, не боящихся говорить правду.

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