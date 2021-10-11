«Белые халаты»: Система здравоохранения работает в колоссальном перенапряжении 11.10.2021, 19:34

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Заболеваемость коронавирусом в Беларуси растет огромными темпами.

Об этом сообщает телеграм-канал «Белые халаты»

- Почему мы постоянно твердим о коллапсе медицинской системы и чем он опасен?

Помимо очевидной катастрофы, когда медикам приходится сортировать больных и отказывать в помощи части пациентов, когда палаты и коридоры переполнены больными людьми и на всех не хватает кислорода, лекарств и сил медработников, есть еще одна опасность, более скрытая, но не менее страшная.

Когда большинство больниц, медиков и сил заняты ковидными больными, на второй план уходят пациенты с неинфекционной патологией. Для них просто не остается ресурса, так как страна провалилась в коронавирусную бездну.

Какие пациенты страдают?

- Онкобольные.

С ними ситуация тяжелее всего. Во-первых, они являются категорией риска по развитию осложнений коронавирусной инфекции, поэтому для них сама пандемия несет угрозу. Когда перепрофилируются под прием ковидных больных лечебные учреждения онкопомощи, количество медиков, коек, диагностических процедур для онкобольных закономерно сокращается. Итог — рост запущенных случаев, 3-4 стадий болезни, пропущенные рецидивы, и все это — помноженное на страх онкобольных придти туда, где занимаются не только онкопациентами, но и больными ковид.

- Пациенты с хроническими болезнями органов дыхания.

У этих больных и вовсе шанс получить профильную помощь сводится к минимуму, так как большинство пульмонологических стационаров страны работает строго с коронавирусными пациентами. Тяжелые бронхиальные астмы, ХОБЛ, эмфиземы, гидротораксы и другие не связанные с коронавирусной болезнью состояния, не могут получить профильную помощь в «чистом стационаре», ведь таких попросту почти нет. Пациенты с легочными патологиями при этом также являются категорией риска по развитию более тяжелых форм коронавирусной инфекции.

- Пациенты хирургического профиля.

Часть хирургических отделений больниц отданы под прием ковидных больных, в связи с чем было перенесено большое количество плановых оперативных вмешательств. В работающих хирургических отделениях же увеличивается оборот койки, поскольку нагрузка на отделения возрастает, а количество коек и сотрудников остается прежним. Экстренные хирургические вмешательства продолжают выполняться, но ведь любая патология, требующая плановой операции может в любой момент потребовать экстренной помощи.

- Беременные, роженицы, гинекологические пациентки.

В связи с тем, что по стране большое количество роддомов, родильных или гинекологических отделений были отданы под ковид, эти пациентки также ощутили на себе нехватку профессиональной помощи. Увеличение оборота койки, отсрочка плановых вмешательств, госпитализация в коридорах, замотанные медики — все это приходится ощутить на себе пациенткам в Беларуси.

- Пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми, кожными, урологическими, неврологическими, почечными проблемами…

В целом этот список можно продолжать бесконечно.

Любые карантинные и защитные меры, введенные в пандемию, нацелены сразу на несколько пунктов:

- Разорвать цепочку передачи вируса в популяции (если люди сидят по домам, минимально контактируют друг с другом и носят маски — у вируса меньше возможностей распространяться).

- Замедлить развитие пандемии, дав возможность нарастить иммунную прослойку в популяции с помощью вакцинации.

- Избежать перегрузки медицинской системы, оставив возможность оказывать помощь и ковидным пациентам, и пациентам с неинфекционной патологией.

Как вы видите, карантинные меры в Беларуси не введены и поэтому мы имеем то, что имеем: система здравоохранения работает в колоссальном перенапряжении, вакцинация движется медленно, заболеваемость растет огромными темпами, неинфекционные пациенты недополучают квалифицированную и своевременную помощь.

Делаем то, что зависит от нас:

- Носим маски, закрывающие рот и нос.

- Вакцинируемся.

- Соблюдаем меры социального дистанцирования.

- Не посещаем места большого скопления людей без надобности. В случае необходимости — находимся строго в маске и не толпимся.

- Тщательно моем руки.

- Обучаем родителей, детей, родных, друзей и близких этим правилам.

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