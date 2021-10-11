Блогер Андрей Паук потроллил Министерство юстиции 11.10.2021, 19:53

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Андрей Паук

Паук решил выяснить, почему в Беларуси не работают законы.

Известный белорусский блогер Андрей Паук позвонил на горячую линию Министерства юстиции, чтобы выяснить, почему в Беларуси не работают законы.

Вы только послушайте.

Андрей Паук — блогер канала «Рудабельская показуха», жил в Октябрьском Гомельской области. После административного ареста в августе 2020-го уехал из страны. Сейчас живет в Литве.

видос в текст после "Вы только послушайте"

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