Блогер Андрей Паук потроллил Министерство юстиции
- 11.10.2021, 19:53
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Паук решил выяснить, почему в Беларуси не работают законы.
Известный белорусский блогер Андрей Паук позвонил на горячую линию Министерства юстиции, чтобы выяснить, почему в Беларуси не работают законы.
Вы только послушайте.
Андрей Паук — блогер канала «Рудабельская показуха», жил в Октябрьском Гомельской области. После административного ареста в августе 2020-го уехал из страны. Сейчас живет в Литве.
видос в текст после "Вы только послушайте"