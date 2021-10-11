В минских магазинах продают клюкву с наценкой в 600% 11.10.2021, 20:11

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Октябрь — самый разгар сезона клюквы.

Люди целыми семьями собирают ее на болотах и везут в Минск, чтобы продать подороже. Есть и другой вариант — высаживать кусты на своем участке и затем продавать. А дальше в ход идут товарно-денежные отношения, которые могут увеличить стоимость милой сердцу белорусов кислятинки в десятки раз. Так, наценка на клюкву в одном из минских магазинов составила без малого 600%, пишет «Онлайнер».

В Минск клюкву везут за сотни километров, но даже с вычетом стоимости бензина это выходит выгоднее, чем продавать в регионе. Цены заготовители сейчас выставляют примерно такие: 5 — оптом, 8 — в розницу.

Средняя стоимость килограмма ягоды на столичных рынках и ярмарках — от 6 до 9 рублей. Чаще всего ее собирают на болотах, но есть и фермерские хозяйства, которые высаживают определенные сорта, чтобы затем продавать другому бизнесу — пекарням, магазинам, заводам и т. д.

Цена на клюкву на сезонной ярмарке

В магазинах цены на клюкву куда выше рыночных. Например, за килограмм («Эко-Хуторок») придется отдать почти 33 рублей, а за кило «Местное известное» — около 28 рублей. Максимум по цене из попавшейся в супермаркете клюквы — 39 рублей («Ягодная поляна»).

— Это садовая клюква, мы ее специально выращиваем. Если покупать для себя, стоимость — 8 рублей за килограмм, если оптом (от 100 килограммов) — 7 рублей, — пояснили в фермерском хозяйстве «Ягодная поляна».

То есть если подсчитать, то выйдет от 490 до 560% торговой наценки. Но если присмотреться внимательнее, то дебет и кредит не сходятся: либо цена за кило завышена, либо за 250 граммов — занижена. При этом клюква не входит в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство, а затраты магазина больше, чем физлиц или ИП. Все это в итоге сказывается на стоимости. Ну и продается она не килограммами, а в маленькой упаковке, чтобы холодная жабья лапка не так сильно ощущалась на покупательской шее.

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