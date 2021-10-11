Опальный бизнесмен Чиж обжаловал заключение под стражу и направление на психиатрическую экспертизу 5 11.10.2021, 20:36

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Заседание проходило в закрытом режиме.

В суде Центрального района Минска 11 октября бизнесмен Юрий Чиж обжаловал свое задержание, заключение под стражу, его продление и домашний арест. Об этом стало известно из расписания на сайте Верховного суда, пишет zerkalo.io.

Заседание проходило в закрытом режиме. Рассматривались «жалобы на задержание, заключение под стражу, домашний арест, продление срока содержания под стражей и домашнего ареста, а также на принудительное помещение в судебно-психиатрический экспертный стационар».

Также не указано, по какой статье или статьям расследуется дело в отношении бизнесмена.

Позже стало известно, что сегодня в закрытом судебном заседании была рассмотрена жалоба на применения меры пресечения в виде заключения под стражу: «Она оставлена без удовлетворения». Там отметили, что никаких других жалоб по делу Чижа не рассматривалось.

Напомним, в марте этого года появилась информация об очередном задержании Юрия Чижа. Это подтвердили его родственники, но никак не комментировал КГБ. Через три месяца его перевели под домашний арест.

Как из приближенного бизнесмена Юрий Чиж превратился в опального

В марте 2016 года КГБ задержал приближенного к Лукашенко бизнесмена, владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа. Его подозревали в неуплате налогов в особо крупном размере. Ведомство заявляло, что Чиж скрывал деньги через московскую фирму, а ущерб оценивали в 12 млн долларов. На тот момент он был одним из самых известных бизнесменов Беларуси и занимал 12 место в бизнес-рейтинге «Ежедневника».

Это было второе задержание бизнесмена, в первый раз силовики им заинтересовались в 2007 году по делу генерального директора «Белнефтехима» Боровского. О первом задержании практически ничего не сообщалось. Известно, что Юрия Чижа вскоре отпустили под подписку о невыезде. После второго ареста в 2016-м Чиж содержался в СИЗО КГБ, а в сентябре был переведен под домашний арест. По словам близких к нему людей, тогда бизнесмену дали шесть месяцев на возврат предъявленных необходимой суммы. Лукашенко заявлял, что Чижу насчитали «то ли 12, то ли 13 миллионов долларов» ущерба.

С этого дела началось крушение бизнес-империи Чижа. В тот год его компания зафиксировала около 20 млн долларов убытков. После «Трайпл» смог поправить свое экономическое положение, но бизнесмену пришлось избавиться от некоторых своих активов. Часть из них перешла его бизнес-партнеру и другому приближенному к Лукашенко бизнесмену Алексею Алексину. В 2020 году «Трайпл» все же подал в суд заявление об экономической несостоятельности.

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