Что происходит на рынках в регионах, где ИП обязали поставить кассовое оборудование 11.10.2021, 21:45

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Много людей закрылось.

Предприниматели со Слуцкого рынка сообщили «Кур'еру», что многие из них ещё не получили кассовые аппараты. Работать с ними обязывали с 10 октября. Позже этот срок перенесли на 1 февраля 2022 года для тех, кто уже заключил договор, но ещё не получил кассу.

А некоторые ИП считают, что работать с кассами вообще будет невыгодно и нужно закрываться.

Что происходит у ИП на Слуцком рынке

Вот что накануне рассказала одна из предпринимателей:

«На рынке все в панике. С 10 числа мы все должны работать по кассовым аппаратам. Конечно, ждали изменений, но надежд на отмену закона не осталось. Все после собрания, которое провела ИМНС в начале августа, потихоньку пошли за кассовым оборудованием. Особенно все зашевелились после середины сентября. Но к настоящему времени его получили только единицы.

А проблема в чём? Нет комплектующих для СКНО, которое устанавливается в кассовый аппарат. ИП оформили все документы, оплатили, но получить не могут. Сколько придётся ждать, никто не знает.

Я не дождалась, когда мне позвонят, сама позвонила. Сказала, что оплатила кассовый аппарат и очень хочу его забрать. Разрешили приехать. Подписала кучу бумаг, часть сказали отвезти на Ленина, 292 для получения программы".

К моменту публикации ИП пока не получила кассу.

Кому временно можно работать без кассы

В четверг, 7 октября, на сайте Министерства по налогам и сборам появилось письмо, в котором сказано, что, «учитывая значительное количество субъектов хозяйствования, эпидемиологическую ситуацию и в целях создания комфортных условий перехода на пользование кассами», срок продлили.

«МНС полагает возможным до 1 февраля 2022 г. принимать наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг такими субъектами хозяйствования без применения кассового оборудования при условии заключения до 10 октября 2021 г. с РУП ИИЦ договора», — говорится в письме.

Однако те, кто подключит кассу, обязан её использовать с даты подключения.

Что говорят в организациях

Татьяна Тишкевич, начальник отдела по работе с плательщиками ИМНС по Слуцкому району, прокомментировала данную ситуацию:

«У многих из предпринимателей есть обязанность с 10 октября применять кассовые аппараты. Возможно, поэтому организации не успевают их выдать. В Слуцке реализуют кассовые аппараты три организации, в том числе „Белсчёттехника“ и „Торгтехника“. Они также обслуживают кассовое оборудование и подключают средства контроля (СКНО). В Минске есть РУП „Информационно-издательский центр по налогам и сборам“. Они реализуют программное обеспечение к телефону либо к компьютеру, которое заменяет кассовый аппарат. Предприниматели могут приобрести кассовый аппарат где им угодно».

В отделе сервиса «Белсчёттехники» на вопрос, почему предприниматели не получили в срок кассовые аппараты, сказали: «Постановление это вышло очень давно. В чём проблема? Предприниматели тянули до последнего момента. Мы делаем всё, что можем».

«Много людей закрылось»

В беседе ещё одна предприниматель сказала:

«Много людей закрылось. Отказались работать на таких условиях. То есть покупать кассу, СКНО и каждый месяц платить за обслуживание аппаратов около 30 рублей. Но на самом деле это ещё всё мелочи по сравнению с тем, что сейчас обязывают закупать товар по безналичному расчёту, что для нас вообще неосуществимо».

Ещё один продавец сказал в разговоре, что «половина уйдёт с рынка». Сейчас там меньше работающих торговых точек, чем обычно.

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