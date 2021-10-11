«Держались на дождевой воде и кокосах» 11.10.2021, 22:02

2,942

В Папуа-Новой Гвинее нашли людей, пропавших в океане месяц назад.

Двое жителей Соломоновых островов Ливае Нанджикана и ,B>Джуниор Колони провели в открытом море 29 дней. Они начали свое путешествие 3 сентября с острова Моно и должны были прийти в город Норо, который находится на острове Новая Джорджия. Расстояние — около 200 километров, однако из-а плохой погоды их унесло в открытый океан. Мужчин нашли в 400 километрах от старта путешествия, рассказывает издание «Solomon Islands Broadcasting Corporation» (перевод — zerkalo.io).

Двое мужчин были спасены местным рыбаком поздно вечером 2 октября. Путешественники сейчас находятся в безопасности. Они рассказали, что в какой-то момент погода в океане сильно испортилась.

— Непогода пришла с сильным дождем, густыми темными облаками и сильным ветром. Все длилось около часа, — рассказал Нанджикана в телефонном разговоре с журналистом местного издания.

Вскоре разрядилась и батарея GPS-устройства. Какое-то время из-за плохой погоды мужчины ничего не видели и не понимали, куда несет судно. В это время сильный ветер отгонял их все дальше в океан.

— Наше расчетное время, чтобы добраться до суши, истекло, и, не видя никакого острова, мы решили остановить двигатель и просто остаться на плаву, у нас все еще оставалось немного топлива, — рассказал мужчина.

Позже океан успокоился, но путешественники не понимали, где находятся. Первые девять дней они ели фрукты, которые захватили с собой из Моно. Потом эта еда закончилась.

На вопрос журналиста, как же мужчины выживали, один из них ответил:

— Только на дождевой воде и кокосах и нашей вере в Бога, потому что мы молились и днем, и ночью.

Дождевую воду они собирали при помощи ткани, а кокосы вылавливали в воде. Мужчины использовали небольшой топор, который они взяли с собой и якорь лодки, чтобы разбивать кокосы. В итоге путешественники соорудили что-то на подобии паруса и весел, и поплыли по направлению ветра.

Так они оказались около берега одного из островов Папуа-Новой Гвинеи. Увидев сушу, попытались доплыть до нее, но в первый день это не получилось сделать — ветер дул в другую сторону. В баке оставалось совсем мало топлива. В какой-то момент они увидели рыбака, начали ему махать руками, но мужчина их не заметил.

Путешественники запустили двигатель и направились в сторону рыбацкой лодки. Но топливо быстро закончилось. Мужчины стали кричать рыбаку и снова махать руками. И наконец их заметили. Они были спасены.

Путешественники очень удивились, что оказались в Папуа-Новой Гвинее.

Рыбак отбуксировал катер к берегу, мужчин накормили, а затем отвезли в медицинский центр в Помио.

— Когда мы вышли на землю, мы почувствовали слабость, поэтому мужчины отнесли нас в дом, — рассказывал один из них.

Также мужчина рассказал, что, несмотря на все мытарства, он ищет плюсы в ситуации.

— Все это время я не слышал о COVID-19 или чем-то другом. Конечно, я жду возвращения домой, но думаю, это был отличный перерыв от новостей.

Сейчас решается вопрос о возвращении мужчин на Соломоновы острова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».