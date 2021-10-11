Китай затопило мощное наводнение: фото 11.10.2021, 22:53

Стихия заставила почти 2 миллиона человек покинуть свои дома.

В китайской провинции Шаньси продолжаются наводнения. Из-за потопов около 1,8 миллионов жителей провинции, в том числе крупных городов, были вынуждены покинуть свои дома. Число жертв пока не уточняется, передает ВВС.

В Шаньси начали готовиться к наводнению за несколько дней. Рабочие укрепляли земляные валы, чтобы не допустить воду до населенных пунктов, но в некоторых местах вода все же прорвалась.

Окруженный полями уездный город Цзесю - здесь вода добралась до зданий на окраинах еще в воскресенье. В провинции Шаньси находится много древних памятников, которые вода может повредить.

Жители городов пытались откачать воду из домов с помощью шлангов - но улицы тоже залиты.

Проливные дожди в Шаньси начались еще на прошлой неделе. Местами они привели к оползням вблизи от населенных пунктов. Сейчас наводнение коснулось более 70 уездов провинции.

Наводнение может усугубить начинающийся в Китае энергетический кризис. Власти провинции приостановили работу 60 угольных шахт, 372 шахт других видов и 14 химзаводов.

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