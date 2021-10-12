Премьер Японии заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами 4 12.10.2021, 7:35

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Фумио Кисида

фото: РИА НОВОСТИ

Политик намерен решить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет страны распространяется, в том числе, на южные острова Курильской гряды. Между Японией и РФ продолжается спор относительно принадлежности острова.

Об этом пишет РИА «Новости»

«Суверенитет нашей страны распространяется на Северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова). Необходимо разрешить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям», — подчеркнул он.

Он также добавил, что правительство Японии «настроено на заключение мирного договора с Россией, разрешив проблему территориальной принадлежности».

Территориальный пограничный спор между Японией и Россией по поводу принадлежности Южно-Курильских островов продолжается со времен Второй мировой войны.

До оккупации острова входили в состав Японии, однако затем стали частью СССР.

Япония не признает российского суверенитета над архипелагом и претендует на Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи согласно Трактату о торговле и границах 1855 года.

Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Правительство США поддерживает Японию в этом споре и признает суверенитет Японии над Северными территориями.

В 2005 году Европарламент в своей резолюции призвал РФ вернуть Японии «оккупированные территории» — южнокурильские острова.

США поддерживают Японию в этом споре и признают суверенитет Японии над «Северными территориями».

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