Премьер Японии заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами

Премьер Японии заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами4
- 12.10.2021, 7:35
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Политик намерен решить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет страны распространяется, в том числе, на южные острова Курильской гряды. Между Японией и РФ продолжается спор относительно принадлежности острова.
Об этом пишет РИА «Новости»
«Суверенитет нашей страны распространяется на Северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова). Необходимо разрешить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям», — подчеркнул он.
Он также добавил, что правительство Японии «настроено на заключение мирного договора с Россией, разрешив проблему территориальной принадлежности».
Территориальный пограничный спор между Японией и Россией по поводу принадлежности Южно-Курильских островов продолжается со времен Второй мировой войны.
До оккупации острова входили в состав Японии, однако затем стали частью СССР.
Япония не признает российского суверенитета над архипелагом и претендует на Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи согласно Трактату о торговле и границах 1855 года.
Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Правительство США поддерживает Японию в этом споре и признает суверенитет Японии над Северными территориями.
В 2005 году Европарламент в своей резолюции призвал РФ вернуть Японии «оккупированные территории» — южнокурильские острова.
США поддерживают Японию в этом споре и признают суверенитет Японии над «Северными территориями».