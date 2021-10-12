Белорусские футболисты снова проиграли в отборе на чемпионат мира 10 12.10.2021, 7:39

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На этот раз они уступили Чехии — 0:2.

Белорусские футболисты проиграли в квалификации к чемпионату мира. На этот раз они уступили Чехии — 0:2, сообщает zerkalo.io.

Для белорусов это поражение стало шестым подряд в официальных матчах. Таким образом, повторен антирекорд 1997 года.

В Казани командой вновь руководил Георгий Кондратьев, который из-за коронавируса пропустил прошлый матч с Эстонией. Игра проходила без зрителей.

Чехи доминировали весь поединок, забив на 22-й и 65-й минутах. В середине первого тайма Шик откликнулся на подачу в штрафную и ударом в касание застал врасплох нашего вратаря. В дальнейшем у соперников белорусов было еще несколько хороших моментов увеличить преимущество. Но если, например, все тот же Шик не реализовал выход один на один, то Гложек при помощи небольшого рикошета не упустил свой шанс.

Состав сборной Беларуси: Павлюченко, Бегунов, Селява (Садовничий, 46), Юденков, Печенин, Быков, Климович (Соловей, 78), Эбонг, Седько, Антилевский (Р. Лисакович, 68), В.Лисакович.

Положение команд: 1. Бельгия — 16 очков (6 игр). 2. Чехия — 11 (7). 3. Уэльс — 11 (6). 4. Эстония — 4 (6). 5. Беларусь — 3 (7).

Заключительную встречу отборочного турнира белорусы проведут 13 ноября, сыграв в гостях с Уэльсом.

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