На газовом рынке Европы зреет новая «буря» 2 12.10.2021, 7:41

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Лондонская биржа меняет правила игры по газовым контрактам.

Пережив скачок цен на 840% за 9 месяцев, биржевой рынок газа в Европе, возможно, еще не испил чашу горя до дна.

Хотя котировки газовых фьючерсов нашли покой чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров, прекратив прыжки на десятки процентов в день, тучи снова сгущаются над крупнейшими сырьевыми трейдерами, которые массово ставили на снижение цен на газ, пишет finanz.ru.

Как сообщает Bloomberg, ICE Clear Europe - клиринговое подразделение лондонской биржи ICE - резко повышает маржинальные требования по газовым контрактам.

Гарантийное обеспечение - то есть сумма «реальных денег», которую нужно держать на счету для обеспечения позиции, - повысится на 33-45% по фьючерсам с поставкой в ноябре, декабре, январе, феврале и марте. Изменения, которые потребуют довнести средства на счет, вступают в силу со вторника, 12 октября. Для декабрьских фьючерсов например ГО вырастет до 239 долларов за тысячу кубометров (23,8 евро за мегаватт-час).

Ужесточение биржевых требований сулит новую головную боль гигантам сырьевого трейдинга, которые уже пережили многомиллиардные маржин коллы из-за убытков по фьючерным операциям.

Gunvor, Trafigura, Mercuria, Vitol держали короткие позиции в контрактах на газ - то есть ставки на снижение его котировок в Европе - в рамках стратегий хеджирования своих поставок. Взлет цен застиг врасплох торговые дома, и по крайней мере два из них - Gunvor и Mercuria - были вынуждены закрывать позиции, откупая фьючерсы с рынка. Это толкнуло котировки к рекордным 1950 долларов за тысячу кубометров на прошлой неделе.

По словам источников Bloomberg, Gunvor столкнулся в маржин коллом на 1 млрд долларов.

Еще два трейдера - Vitol Group и Trafigura Group - продолжают держать «шорт» по газу и привлекают дополнительное финансирование у банков, чтобы покрыть маржинальные требования брокеров. Trafigura в этом году увеличила долг на 6 млрд долларов, рассказал один из источников Bloomberg.

Ужесточение биржевых требований потребует от компаний дополнительного финансирования позиций, общий размер которых, по оценкам Reuters, достигал 30 млрд долларов на начало октября.

Торги на ICE в понедельник завершились снижением цен на газ на 3-5%. Контракт на ближайший месяц - ноябрь - закрыл сессию на отметке 1025 долларов за тысячу кубометров. Газ на декабрь и январь стоит чуть дороже - 1031 доллар, тогда как контракты на март торговались по 942,6 доллара.

Ситуация на физическом рынке газа тем временем изменений не претерпела. Россия с начала ноября качает на 30% меньше, чем в сентябре, и на 15% меньше, чем год назад.

Поставки по трубопроводу «Ямал-Европа» рухнули втрое, по украинскому марштуру - на 20%, пишут в обзоре аналитики Bank of America.

С учетом того, что «Газпром» не поменял план по экспорту и по-прежнему планирует продать в этом году 283 млрд кубов, в оставшиеся месяцы поставки будут примерно на 15% ниже прошлогодних, оценивает Сбербанк CIB.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил «подумать на возможным увеличением предложения» газа. Но воспринимать слова автократов за чистую монету не стоит: хотя Россия, вероятно, готова увеличить поставки, она непременно попросит что-то взамен, пишут аналитики Nordea.

Не исключено, полагают они, что предметом торга станет Донбасс и ситуация вокруг Украины. Во вторник стартовал саммит Украина-ЕС, а в Москву с рабочим визитом прибыла куратор украинской политики США Виктория Нуланд. В тот же день Путин провел телефонные переговоры с кацнлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по итогах которых было решено готовить «нормандскую» встречу на уровне глав МИД.

Ближайшие недели покажут, готов ли ЕС «сдать» Донбасс ради обеспечения безопасных поставок газа с учетом того, что Восточная Украина теряет значимость для Брюсселя в свете проекта «Северный поток-2», пишет Nordea.

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