COVID опустошает белорусские заводы: на МАЗе в отдельных цехах болеет до 70% рабочих 1 12.10.2021, 7:48

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Нет ничего ценнее жизни, оставайтесь дома.

Проблемы из-за коронавируса в Беларуси – не только в больницах и поликлиниках, но и на предприятиях. Для примера приведем трагическую ситуацию на МАЗе. По данным телеграм-канала «Ник и Майк», более 45 процентов работников болеют. В некоторых подразделениях цифра доходит до 60-70 процентов.

Хунта гонит на работу даже больных и стимулирует распространение эпидемии. Совсем скоро система здравоохранения вынуждены будет выбирать, кого лечить, а кого – нет.

Заботьтесь о себе и своих близких. Вакцинируйтесь, носите маски (ведь вы же на самом деле против режима!), соблюдайте дистанцию. Оставайтесь дома. Нет ничего ценнее жизни. Реальные цифры смертности, высчитанные математических методом, ужасают.

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