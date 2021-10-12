Кошмар Лукашенко: «черных лебедей» прилетело еще несколько 6 12.10.2021, 9:33

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Репутационные удары ведут режим к положению «постоянного изгоя».

"Черных лебедей" для Лукашенко прилетело еще несколько, пишет телеграм-канал CYNIC.

Один из них - это "Нюрнбергские слушания". Подготовка Трибунала на данном этапе - это репутационное и одновременно международное давление. "Судебный процесс" на данный момент лишь готовится, но фактор шанса привлечения к трибуналу в совокупности с "двойными санкциями" способствует не только переходу западных и восточных партнеров на иные рынки, но также это полностью блокирует возможность привлечения новых экономических партнеров.

Но главное - это сегодняшняя раскладка по международной обстановке относительно кейса Беларуси (Китай, Индия, Россия, Венесуэла).

Лояльные диктаторские режимы (Китай) переходят на сторону западных дипломатических представителей, потому что риск блокировки в "белорусском болоте" рассматривается как экстремально высокий.

К тому же личными усилиями Лукашенко экономические партнеры видят нахождение в Беларуси небезопасным для сотрудников и самого бизнеса. "Налоговый переворот" вызывает недовольство даже самых лояльных и прагматичных представителей европейского рынка, а "главный европейский инвестор" - Австрия - уходит в резкий правовой нигилизм по отношению к белорусскому режиму.

Для нивелирования полного краха Лукашенко хоть и пытается превратить страну в "наркотическое лобби", но усиленно сдерживается в том числе "сочинским бункером", поскольку наркотики имеют тенденцию расширения по принципу "зональности", а не "трубопровода", поэтому наркотиками накроет Россию (граница условная), а не Европу в случае такого шага Лукашенко.

Второй - специфические документы были направлены в "Интерпол" по отключению Беларуси от способа международного давления на белорусов, находящихся за пределами концлагеря.

Опять же - процесс длительный, но сам по себе фактор ВОЗМОЖНОГО отключения ведет к резкому уменьшению сотрудничества на уровне международных правовых вертикалей. Эти постепенные репутационные удары ведут режим Лукашенко к положению "постоянного изгоя".

Расшатывание экономического блока ведет к разобщению в рядах "верхушки", которая, пытаясь перепрятать деньги, подсвечивает их для международных органов. Для этого через определенные связи по "каналам" пускались слухи, благодаря которым "цепочка кошельков" постепенно всплыла на поверхность. Многие цепочки были скрыты в Бумагах Пандоры, но "легкую дрожь" экономической "скрытой" элиты фиксируют. Любое движение на "теневом рынке" также вскрывается, поэтому "закопать средства" не получится.

Последнее - это настоящий кошмар Лукашенко. "Слухами", как оказалось, умеют дезориентировать не только поклонники кукурузной гульфиковой барыни, но и западные органы специального международного реагирования.

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