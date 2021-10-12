«Молодая врач-рентгенолог упала в обморок и несколько дней не выходила на работу» 8 12.10.2021, 8:19

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иллюстрационное фото

Шокирующий рассказ о коллапсе медицины из-за COVID-19 в одном из городов Беларуси.

У хунты не хватает рук, чтобы контролировать все. Или ковид, или другие заболевания. Если контролировать другие заболевания, то ковид все уничтожит.

Это ужасный тупик, в который хунта загнала всех белорусов своим высокомерием, невежеством и ковид-диссидентством. Коллапс медицины не где-то там, за горами. Он уже пришел, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Все чаще врачам приходится отказывать в госпитализации тем, кто в ней нуждается по банальной причине – нет мест. Даже если госпитализация проведена - не факт, что в больнице найдутся специалисты, готовые помочь. Их попросту нет.

Читатель телеграм-канала прислал страшное сообщение из небольшого белорусского города.

«У соседа моей тещи начались признаки ковид, вызвал скорую. Приехали, все осмотрели, но... развели руками. Нигде в больнице нет мест, фельдшер посмотрел с сочувствием, вздохнул и уехал.

Через день человеку стало совсем плохо, опять скорая и тот же сценарий, только врач бригады вышел с женой на улицу и сказал: «Увы, я ничем не смогу помочь, пробуйте сами пробить место через связи, знакомства. Без ИВЛ он не выживет. Простая семья, всю жизнь горбатились в колхозе. Какие уж тут связи? В итоге на следующий день он умер.

Другой случай, молодой человек, 35 лет. Госпитализировали, но за все время ему ничем не помогли от слова совсем, никто даже не подходил. В итоге такой же печальный финал, но жена подняла хай. Вы будете в шоке, следователь хотел ознакомиться, но не было даже истории болезни.

Ночью писали карточки, анализы. Трупу ночью делали снимки для карты, от чего молодая врач-рентгенолог упала в обморок и несколько дней не выходила на работу».

Наш призыв прежний: носить маски, вакцинироваться («Спутник» или Литва/Польша/Грузия/Турция, есть прививочные туры во Львов), работать удаленно и готовиться к забастовке. Здоровье прежде всего!

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