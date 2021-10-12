Эль Мюрид: Кремлевский алкоголик начал «пропивать» территории Узбекистану 8 12.10.2021, 8:27

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Эль Мюрид

Вслед первому миллиону гектар придут другие.

Новость о готовящейся передаче миллиона гектар сельскохозяйственных земель РФ в аренду Узбекистану - не то чтобы новость. Ну то есть, это, понятно, как гром среди ясного неба, но в целом логика вполне себе в рамках всех нынешних понятий. Что делает алкоголик, который живет тем, что выносит из родительского дома вещи и продает их за бесценок, пропивая "доход"? Сдает комнату, чтобы иметь твердый источник регулярных поступлений, на которые можно будет заливать глаза еще какое-то время, пишет российский эксперт-международник Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Понятно, что ободрав до бетона стены, алкоголик может сдать комнату примерно такому же контингенту, так что доход может получиться сомнительным, а процесс его получения - конфликтным. Но тут уж ничего не попишешь.

Алкоголик не знает, что ему делать с огромной территорией. Население сокращается, причем сокращение и в абсолютных, и в удельных значениях - люди стягиваются в города, деревни и малые поселения обезлюживаются. "Майские указы" убили социальную инфраструктуру, причем чем меньше населенный пункт - тем хуже там дела. Логично, что люди бегут. Территория становится бесхозной.

Отсюда и гениальная идея - распродавать. Слово "аренда" пусть никого не смущает: это именно сдача территории. Чужие придут, расположатся, обзаведутся хозяйством, создадут свои структуры управления (хотя номинально там, конечно, будет какая-то якобы российская власть, но в реальности все понимают - настоящее управления будет осуществлять пришлая "диаспора"). Одно-полтора поколения - и территория будет отчуждена.

И речь идет в данном случае не о компактном расположении. 23 региона уже высказали "заинтересованность" в данном проекте, так что таких отчужденных территорий будет много.

Сам по себе процесс сдачи территорий - штука динамическая. Запустить ее непросто, но остановить - тем более сложно. Поэтому вслед этому миллиону гектар придут другие. Кстати, это не умозрительное построение - Китаю уже были сданы миллионы гектар тайги для вырубки, и китайцы тщательно выпалывают российские леса, превратившись в одного из ведущих мировых экспортеров древесины. Так что сдача сельхозземель Узбекистану - это продолжение традиции.

Нынешняя российская власть генезисом восходит к воровской культуре девяностых. Они начинали свой трудовой путь с грабежа, и всю "трудовую карьеру" занимаются только этим. Они не умеют, не могут, не хотят созидать. Они даже не понимают, что это такое. Они умеют лишь выносить имущество. И пока они у власти - это будет продолжаться до конца. Либо конца их, либо конца страны. Что раньше закончится.

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