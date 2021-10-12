«Первая ласточка» от санкций: на предприятиях Беларуси — валютный коллапс 2 12.10.2021, 8:52

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Госсектор бросился скупать пока еще доступные доллары и евро.

Население Беларуси уже три месяца – июль, август, сентябрь – продает иностранную валюту на чистой основе после 1,5 лет чистой ее покупки. Причем в сентябре чистая месячная продажа валюты физлицами стала наибольшей за 3,5 года.

Субъекты хозяйствования - резиденты в июле и августе также были чистыми продавцами иностранной валюты. Но в сентябре они вдруг оказались чистыми ее скупщиками, пишет «Инфобанк».

Мало того, сентябрьский объем чистой покупки валюты отечественными предприятиями оказался наибольшим в этом году: $179 млн. Что лишь чуть-чуть меньше чистой продажи валюты населением ($183 млн).

Хотя в сравнении с валютным рынком населения, где из 21 месяца 2020-21 гг. в 18 месяцах валюта скупалась на чистой основе (чистая продажа только в последние 3 месяца), сальдо валютного рынка экономических субъектов Беларуси был все это время намного лучше. Из 21 месяца 2020-21 гг. чистая покупка была только в 10-и, сентябрь – один из них.

Выходит, в сентябре субъекты хозяйствования и физические лица «поменялись местами» в их ролях на валютном рынке: традиционные скупщики стали продавцами, и наоборот.

Чистая покупка валюты белорусскими предприятиями в сентябре – $179 млн – одна из наибольших даже за последние 10 лет для этого месяца.

А вот за период с начала года в этом секторе пока сохраняется чистая продажа валюты: за январь-сентябрь 2021-го субъекты хозяйствования скупили на чистой основе $558 млн. Это – наибольшее значение для этого периода за 8 лет.

До начала покупки Беларусью нефти у России по внутрироссийским ценам – до 2011 года – экономика намного больше покупала иностранной валюты, чем продавала: каждый месяц здесь фиксировалась чистая покупка валюты – чистый спрос на иностранную валюту.

Особенно в 2010 году, результатом чего и стал тот самый валютный кризис 2011-го.

Вот уже 10 лет разница между ценой нефти и газа, покупаемых у России, и мировой ценой на экспортируемые Беларусью нефтепродукты и азотные удобрения, да и на все товары, в производстве которых используется нефть и газ, исчисляется миллиардами долларами в год в пользу Беларуси.

Что и изменило настолько «в плюс» результат валютного рынка субъектов хозяйствования. Правда, с каждым годом нефтяная маржа в пользу Беларуси будет сокращаться с вводом в действие в России т.н. «налогового маневра».

Хотя с началом действия санкций ЕС на экспорт нефтепродуктов из Беларуси это будет уже не важно: нефтепродукты придется продавать только в Россию по внутрироссийской цене. Ну, или в лучшем случае – еще в Украину, если она не присоединится к санкциям.

Физлица вносят значительный вклад в формирование курса, особенно во время валютной паники: население в такие моменты может создать такой огромный спрос на иностранную валюту, что доведет до девальвации белорусского рубля. Это уже не раз бывало.

Но именно субъекты экономики вносят в формирование валютного курса основную лепту: валютный рынок субъектов хозяйствования - резидентов (отечественных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) значительно объемнее: покупается и продается валюты здесь намного больше, чем на валютном рынке населения.

Физические лица в сентябре продали рекордный месячный объем иностранной валюты – $1,019 млрд. А вот белорусские субъекты хозяйствования продали в этом месяце валюты более чем вдвое больше – $2,278 млрд.

Скупили физлица валюты в сентябре $836 млн валюты. А субъекты экономики - резиденты – $2,458 млрд – почти в 3 раза больше.

Причем этот объем покупки валюты предприятиями в сентябре ($2,458 млрд) стал самым большим не только в этом году, но и превзошел наибольший показатель августа 2020-го.

Да и не только: удовлетворенный спрос на иностранную валюту со стороны отечественных субъектов хозяйствования в сентябре 2021 года – один из рекордных за все время. Больше было только в преддевальвационном декабре 2010-го.

Но и объем продажи иностранной валюты белорусскими предприятиями и компаниями сейчас – на высоком уровне.

В июле был даже зафиксирован исторический максимум ($2,466 млрд) – через три месяца после предыдущего максимума ($2,441 млрд в апреле).

Сентябрьский же объем ($2,278 млрд) – 5-й по величине в истории.

Сумма и проданной и купленной субъектами экономики иностранной валюты в этом году в сентябре – рекордная для этого месяца за все годы.

То же – и в статистике за период с начала года: и продано и куплено иностранной валюты за первые 9 месяцев года в 2021-м больше, чем когда-либо: объем валютного рынка стал исторически рекордным в секторе субъектов хозяйствования - резидентов.

Такие же рекордные показатели продажи и покупки иностранной валюты отечественными субъектами экономики и в годовом исчислении.

За скользящий год (некалендарный год, за последние 12 месяцев – с октября 2020-го по сентябрь 2021-го) субъектами хозяйствования - резидентами Беларуси:

продано иностранной валюты – на $25,991 млрд – рекордный объем

куплено иностранной валюты – на $25,063 млрд – рекордный объем.

А вот скользящая годовая сумма чистой продажи валюты в этом секторе в сентябре ушла с рекордной позиции: месяц назад был создан лучший результат за 8 лет – $+1,157 млрд.

В сентябре этот показатель упал до $+928 млн: настолько за последние 12 месяцев было продано инвалюты отечественными субъектами хозяйствования больше, чем куплено.

Ну а год назад здесь была наибольшая с 2011-го годовая чистая покупка валюты.

Итак, экономические субъекты Беларуси в сентябре вдруг резко стали большими чистыми скупщиками иностранной валюты. Хотя в последнее время они чаще выступали как чистые ее продавцы.

Вероятно, в сентябре в негативную сторону изменилось состояние внешней торговли: если раньше в этом году общий (товаров и услуг) экспорт каждый месяц превышал совокупный импорт, причем иногда на рекордные суммы, что и приводило к большему предложению валюты на рынке, то в сентябре, возможно, сальдо внешней торговли ухудшилось.

Вполне возможно, что это уже есть «первая ласточка» от санкций.

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