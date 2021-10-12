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СМИ: Атомная подлодка США могла попасть в китайскую «ловушку»

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  • 12.10.2021, 8:55
  • 8,174
СМИ: Атомная подлодка США могла попасть в китайскую «ловушку»
иллюстрационное фото

Инцидент произошел недалеко от спорной для КНР территории.

Атомная подлодка США USS Connecticut могла угодить в "китайскую ловушку", специально оставленную рядом с островом Юнсин в Южно-Китайском море. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на гонконгский сайт iNews.

Как отметили журналисты, инцидент произошел 2 октября, а уже на следующий день подлодку сняли со спутника возле Парасельского архипелага, примерно в 77 километрах от острова Юнсин. Этот клочок суши находится под контролем КНР с 1974 года, хотя на него также претендует Вьетнам. Там сейчас расположена китайская база для подлодок и военный аэродром.

Также эксперты отбросили идею столкновения субмарины с подводным рельефом, ведь он хорошо изучен.

"Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника", - считает издание.

По одной из версий, атомоход США мог подобраться к острову для проведения разведки.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Стоимость каждой достигает в текущих ценах $ 8,5 млрд.

Напомним, американская подводная лодка с ядерной установкой во время погружения столкнулась с неизвестным объектом в международных водах в западной части Тихого океана.

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