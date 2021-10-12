Лукашенко — списанная торба даже для Кремля 9 12.10.2021, 9:02

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Виктория Нуланд

Что осталось за кулисами поездки Нуланд в Москву?

Разбираемся в процессах, связанных с поездкой замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москву.

Начнем с Украины.

Медведев посвятил украинскому кейсу статью. Статья - это согласованная позиция Кремля.

В общем, это продолжение статьи Путина про "братские народы", но в несколько оскорбительном формате. Можно назвать это редакцией из "Бандитского Петербурга". В последнее время в Кремле много литераторов - "программные статьи" пишут слишком часто и все про Украину, отмечает телеграм-канал CYNIC

Но внимательный читатель помнит, что России поставили "блокировку" на агрессивную внешнюю политику после встречи в Женеве. И вот тут выходит такая статья - может показаться, что это признак российской агрессии, но давайте посмотрим на концовку статьи Медведева, чтобы полностью подтвердить наш скромный вывод о том, что Россия не будет вмешиваться во внешней политике в новый конфликт.

Что же делать в данной ситуации? А ничего. Надо просто дождаться появления на Украине вменяемого руководства. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые.

Этим выводом Медведев полностью подтвердил раскладку по политике невмешательства - "Нужно дождаться..."

В свою очередь, сами Штаты не лезут во внутреннюю политику России, не давая возможности Западу давить на прошедшие выборы, нарушение прав человека и "кейс Навального".

Последнего, к слову, убрали из списков лиц, которые склонны к побегу, но зато перевели в список лиц, склонных к экстремизму. Это усугубление прямо "под Нуланд" лишь доказывает, что Штатам индифферентно "внутреннее болото" РФ. Цель состояла в ограничении внешних претензий - и это реализуется (даже в агрессивной статье Медведева).

Беларусь - также область внешних интересов Кремля, поэтому позиция по решению "минского кейса" идентична. Интеграция и поглощение могут реализовываться лишь на словах, но не на деле.

Еще одним доказательством "консервации России внутри себя" стали санкционные списки Навального. Оттуда символически исключают людей, чтобы доказать, что внутренний политический кейс остается полностью управляемым. В транзитный период Запад не вмешивается, поэтому положительных либеральных перемен у восточного соседа точно не будет.

Это ровным счетом означает, что и Беларусь является объектом "внешнеполитической сделки" по невмешательству.

Московская братия, пришедшая в чат, лишь еще раз подчеркнула, что Лукашенко - списанная торба даже для Кремля. Так и писали: "Вам будет плохо. Вы будете газ по 1000 покупать. У вас развалится промышленность. Но Лукашенко скоро уйдет, а мы от вас будем требовать вернуть все деньги за все кредиты и вообще вас разорим".

Из всего этого списка важно лишь то, что "кремлевские боты" прогнозируют уход Лукашенко. Спасибо им за информацию.

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