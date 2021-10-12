Надежду Ермакову пристроили на новую работу

Надежду Ермакову пристроили на новую работу4
- 12.10.2021, 9:26
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В июле чиновница ушла с позиции председателя правления Белгазпромбанка.
Надежду Ермакову включили в наблюдательный совет «Белинвестбанка». Такое решение приняли на внеочередном общем собрании акционеров этого финансового учреждения. Напомним, банковский управленец в июле ушла с позиции председателя правления Белгазпромбанка, сообщает zerkalo.io.
В наблюдательный совет банка включили 11 человек. Его председателем назначили главу Госкомимущества Дмитрия Матусевича, его замом — Сергея Калечица, который занимает позицию заместителю председателя Нацбанка. В наблюдательный совет Белинвестбанка также входит заместитель главы администрации Лукашенко Дмитрий Крутой.
Напомним, Надежда Ермакова в июле ушла с позиции председателя правления Белгазпромбанка. Эту должность экс-глава Нацбанка занимала с 18 января этого года. Ранее она руководила временной администрацией этого банка, которую ввели после задержания многих членов правления Белгазпромбанка в июне 2020-го.