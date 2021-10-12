Россия может потерять крупнейший рынок сбыта патронов 1 12.10.2021, 9:32

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Новые санкции США из-за Навального ударили по важной для РФ отрасли.

Российские производители патронов для гражданского оружия могут значительно сократить свое присутствие на крупнейшем для себя экспортном рынке — американском. Причина — дополнительные санкции США из-за обвинений в адрес России в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального, пишет РБК.

Власти США еще 20 августа объявили о введении в отношении России второго раунда санкций по американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act). Эти санкции вступили в силу 7 сентября. Они ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России через отказ в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз этой продукции.

Санкции формально действуют год, но фактически это может быть гораздо дольше — для их отмены президент США должен заверить конгресс в том, что Россия отказалась от использования химоружия и возместит ущерб Навальному.

Сколько патронов Россия продает в США

Ежегодные поставки патронов (снаряженных пулями) российских производителей в Соединенные Штаты превышают $100 млн (эквивалентно более 7,2 млрд руб.), следует из публичной базы данных Бюро переписи населения США (является аналогом Росстата). В августе импорт российских патронов подскочил почти до $28 млн — по сравнению с менее $0,7 млн месяцем ранее, следует из недавнего обновления американской статистики. Соответствующая российская статистика носит закрытый характер.

Ввоз патронов из России в США за восемь месяцев текущего года достиг $114 млн — почти как за весь прошлый год (около $118 млн), следует из таможенных данных США. Среднегодовой показатель за десять последних полных лет — $102 млн. На долю России приходится более 21% совокупного импорта оружейных патронов в Соединенные Штаты за 2020 год, это первое место среди поставщиков (на втором месте — Южная Корея с показателем вдвое меньше, на третьем — Чехия).

Российские патроны обеспечивают порядка 4% всего американского рынка огнестрельных боеприпасов с учетом собственного производства США (около 9,7 млрд патронов), говорил в сентябре профильному сайту The Firearms Blog экономист отраслевой консалтинговой компании Small Arms Analytics & Forecasting Юрген Брауэр. По данным компании, в 2020 году импортеры США завезли более 765 млн патронов из России (общий импорт из всех стран составил около 3,5 млрд патронов).

В начале 2000-х годов 70–80% произведенных в России патронов поставлялись на экспорт, напомнил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его словам, львиная доля этого экспорта уходила на американский рынок. «Нельзя сказать, что ситуация сильно изменилась к 2021 году. Практически все российские производители патронов живут экспортом. В США самый большой рынок патронов в мире. Там распространено индивидуальное владение оружием, много стрелковых клубов, развита стрелковая культура», — отметил эксперт.

Как устроены эти санкции

Одномоментно поставки российских патронов в США из-за санкций не остановятся. Введенные ограничения сформулированы следующим образом: «Новые или уже поданные, но еще не одобренные заявки на разрешение импорта огнестрельного оружия или боеприпасов к нему из России <...> будут отклоняться».

При этом у американских импортеров была теоретическая возможность успеть оформить свежие разрешения на импорт в промежуток между объявлением санкций и их введением в действие, хотя обычно обработка заявки от импортера занимает от четырех до шести недель (по информации Погранично-таможенной службы США).

Лицензиями на ввоз в США стрелкового оружия и патронов для гражданского использования (импорт такой продукции для военных целей в общем виде запрещен американским законодательством) ведает Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) при Министерстве юстиции США. Соответственно, импорт по уже выданным разрешениям (которые по закону действуют два года) может продолжаться. Поэтому, если американская компания, например, получила разрешение на импорт определенного количества российских патронов в июле 2021 года, ввоз этого количества может продолжаться до середины 2023 года.

Как объясняет The Firearms Blog, импортер, чтобы получить разрешение ATF, заполняет так называемую форму-6, в которой, помимо прочего, декларирует количество товара, которое планирует ввезти (например, 20 млн патронов из России калибра 7,62 мм производства определенного патронного завода). Если форма одобряется, эти 20 млн патронов могут быть ввезены сколь угодно партиями, и каждая из них декларируется на американской таможне через форму-6A (которая не нуждается в одобрении). Как утверждает The Firearms Blog, импортеры США с одобренными до 7 сентября формами-6 могут продолжать ввозить российские патроны в пределах оставшихся объемов и сроков, предусмотренных разрешением. Оценить, сколько еще осталось ввезти российских патронов в США и до какого срока, из публичных источников нельзя.

На то, что поставки российских патронов продолжаются в рамках существующих импортных разрешений, косвенно указывают данные таможенной базы ImportGenius: там, например, есть информация о прибытии партий Барнаульского патронного завода и Новосибирского патронного завода в адрес американских импортеров 15 сентября, то есть после срока вступления санкций в силу.

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