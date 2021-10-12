AstraZeneca протестировала препарат, который вдвое снижает риск тяжелой формы COVID-19 12.10.2021, 9:42

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Это первый препарат такого рода.

Компания AstraZeneca объявила, что ее экспериментальный препарат на основе антител снижает риск тяжелой формы COVID-19 как минимум на 50%, cообщает nv.ua.

Инъекция под названием AZD7442 содержит два разных антитела, вырабатываемых из крови людей, ранее заразившихся COVID-19. Компания сообщила в пресс-релизе, что это первый препарат такого рода, способный предотвращать и лечить COVID-19, который дошел до поздних стадий испытаний.

Компания уже запросила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на использование AZD7442 для предотвращения COVID-19 после того, как результаты испытаний показали, что это снижает риск COVID-19 с симптомами на 77 процентов.

Последние результаты исследования показали, что риск тяжелой формы COVID-19 или смерти снижается вдвое, если люди принимают препарат в течение семи дней после появления симптомов COVID-19, сообщает AstraZeneca. Из 407 человек, получивших препарат, 18 заболели тяжелой формой COVID-19 или умерли — по сравнению с 37 из 415 человек, которым вводили физиологический раствор.

AstraZeneca проверила препарат на 822 взрослых с COVID-19 от легкой до умеренной степени в 13 странах, включая США и Великобританию. Лекарство, которое работает, останавливая связывание вируса, вызывающего COVID-19, с клетками организма, «в целом хорошо переносится», говорится в сообщении. Никаких побочных эффектов не было.

По заявлению компании, если AZD7442 был введен раньше, в течение пяти дней после появления симптомов, риск тяжелой формы COVID-19 снизился на 67 процентов. В это время девять из 253 участников в группе AZD7442 заболели тяжелой формой COVID-19 или умерли, по сравнению с 27 из 251 в группе плацебо.

Мене Пангалос, исполнительный вице-президент AstraZeneca, сказал в своем заявлении, что «раннее вмешательство с нашими антителами может привести к значительному снижению прогрессирования заболевания до тяжелого состояния при продолжении защиты более шести месяцев».

Пенни Уорд, приглашенный профессор фармацевтической медицины в Королевском колледже в Лондоне, заявила в своем заявлении, что длительная защита до 12 месяцев может быть «полезным дополнением для людей с ослабленным иммунитетом, чья реакция на вакцинацию неоптимальна».

Ранее НВ писал, что Россия якобы украла проект вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca и использовала его для создания собственного препарата Спутник V, сообщает The Sun.

По данным издания, Службы безопасности заявляют, что у них есть доказательства, что один из шпионов президента РФ Владимира Путина украл важные данные.

Сообщается, что есть доказательства того, что важные данные были получены от фармацевтической фирмы, в том числе, речь идет о плане вакцинации.

В российской вакцине Sputnik используется технология, аналогичная разработанной в Оксфорде. Теперь службы безопасности уверены, что его скопировали.

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