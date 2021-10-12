«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко

12.10.2021, 10:07

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Фото: ТАСС

Всем вместе, в один день.

Председатель стачкома «Гроднопромстроя» Юлия Сливко обратилась к белорусским рабочим.

Видео обращения опубликовал youtube-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

— Прошло уже немало времени. Появилось много инициатив, много направлений. Но главная цель, главная задача у нас всех осталась одна: убрать Лукашенко и его слабых и никчемных подпевал. Восстановить справедливость, выпустить наших друзей и родных. Вернуться домой.

Сегодня все мы готовы вернуться домой, восстанавливать по кусочку то, что методично разрушалось на протяжении 26 лет. Для этого нам всем достаточно просто работать на эту цель. Выполняя каждое действие, достаточно спросить себя: это поможет общей победе? Если да, значит, мы на верном пути.

Любые работающие люди в стране — винтики одной общей системы. Как только выпадает один — машина начинает барахлить. А представьте как будет, когда перестанет работать 50-60-70 и более процентов одной системы? Она разрушится. Все рассыпется как карточный домик, как домино.

И именно нам, заводчанам, запустить этот процесс. Для этого достаточно просто остаться дома. Когда мы это сделаем вместе, ничто не сможет развернуть этот процесс. Первый день, второй, третий и так день за днем. Пускай те, кто пытались нас обмануть, захлебнутся от волны нашей солидарности друг с другом. И уже через пару недель мы выйдем на улицы наших городов праздновать нашу победу. Нужно только поднажать: закупить продуктов, отложить денег и остаться дома. Всем вместе, в один день.

Победа будет за нами.

Стачке быть!

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