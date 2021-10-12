Как автомобилист отвоевал крупную сумму у страховой 3 12.10.2021, 10:21

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Про взносы страховщики напоминают регулярно, а про исполнение обязательств могут и не вспомнить.

«Мне кажется, что мой случай не единственный», — с таких слов начинает описывать «Онлайнеру» свою ситуацию Сергей. С момента, когда он на своем BMW X5 попал в ДТП, прошло почти полгода, однако мужчина продолжает добиваться выплат от страховой компании. «Выходит, я уже несколько месяцев доказываю, что сумма выплат слишком мала для ремонта, а сотрудники страховой отчитываются, как они сэкономили деньги для компании, — резко высказывается мужчина. — Насколько я понимаю, именно таким образом и построена работа: про взносы напоминают регулярно, а про исполнение обязательств иногда можно и не вспомнить». Автовладелец пришел к следующему выводу: каждую выплату нужно отвоевывать, а если клиент недостаточно активен и не желает идти на конфликт, он рискует остаться с минимальной компенсацией. История довольно стандартная, но в типичности и заключается ее ценность.

Все как обычно

За BMW Х5 с М-пакетом (2014 г. в.) Сергей, житель Могилева, поехал в Санкт-Петербург. Говорит, хотел приобрести эту модель пусть и на вторичном рынке, но у дилера. Чтобы была проверенная история, прозрачная сделка. В итоге автовладелец получил обслуженную небитую машину с гарантией, что было подтверждено документами. Примерно три года назад питерский «икс» получил могилевскую прописку.

Мужчина, оценивая стоимость кроссовера, исходит из данных страховки по системе каско — 42 тыс. у. е. «Более двух лет исправно страховал, платил взносы, — говорит собеседник. — За все время моего владения автомобилем никаких обращений по поводу происшествий не было. При заключении договоров проводилась фотосъемка, фиксировалась целостность кузова, идеальное состояние машины. А как только произошла авария, тут же возникли, так скажем, неопределенности».

Грузовик столкнул с дороги

Сергей рассказал о ДТП подробнее: «Столкновение с грузовиком произошло на следующий день после неудачного прохождения техосмотра. В диагностической карте не было указано ни одной неисправности, однако обнаружили незаводскую тонировку — нужно было снять. И вот 26 апреля я ехал по могилевской улице в правом ряду, а в левом двигался грузовой МАЗ. При перестроении вправо он ударил мой BMW. В результате столкновения меня отбросило на высокий бордюр, где произошел второй удар — двумя колесами. Легковушку перебросило через препятствие. В итоге я оказался на тротуаре. Таким образом повреждения получила как левая сторона кузова (от удара МАЗа), так и правая (от удара о бордюр). Пострадали фара, колесные диски, детали подвески».

«Без оформления с участием ГАИ было не обойтись, — описал происходившее дальше автовладелец. — Инспекторы сделали все замеры, мне выдали справку о ДТП. В тот момент я был несколько взволнован и не обратил внимания на неточность: в документе не были указаны повреждения правой части машины. На следующий день я приехал в ГАИ, и оформлявший происшествие сотрудник сделал дописку, после чего мы, как требуется, заверили ее в дежурной части. С этой справкой я направился в страховую компанию».

Откуда такие цифры?

Сергей посчитал, что с повреждениями ходовой части ездить по городу небезопасно, и сразу загнал автомобиль на СТО. Обратился в страховую (по «автогражданке»), в заявлении попросил провести осмотр скрытых повреждений. На станцию приехал оценщик от страховой. «Специально для него сотрудники СТО заранее частично разобрали машину — чтобы был доступ к повреждениям, которые нельзя заметить при визуальном осмотре, — подчеркивает мужчина. — Результат экспертизы я позже выяснил из документов. В них было сказано, что происхождение некоторых повреждений определить нельзя. Якобы имели место другие происшествия — еще до столкновения с МАЗом. Эти повреждения вписали в „дефекты эксплуатации и ненадлежащего хранения ТС“. Зеркало, фара, капот, отбойник капота, решетки радиатора, бампер — все это, согласно выводам оценщика, стоило отнести к дефектам эксплуатации».

Действительно, в бумагах зафиксировано: эксперт пришел к выводу, что ТС повреждено в результате нескольких ДТП и не было сохранено в послеаварийном состоянии. По его мнению, невозможно разделить дефекты эксплуатации и повреждения, причиненные в результате аварии. В итоге в заключении о размере вреда была указана сумма в 2027,5 рубля.

Безусловно, владелец BMW не согласился с такой оценкой: «В справке с места ДТП указаны повреждения автомобиля, в том числе правая сторона. Разве нужны еще доказательства? Почему я должен их искать? Впоследствии выяснилось, что страховая не признала повреждения правой части кузова, а справку от ГАИ посчитала недействительной (была даже инициирована проверка в отношении инспектора). В могилевском представительстве компании мне не удалось добиться оценки, действительно соответствующей повреждениям. В дополнительной экспертизе отказали, в комиссионной тоже».

Тогда Сергей решил отправиться на личный прием к гендиректору компании — поехал в Минск: «С боем, но все же добился комиссионной экспертизы. На ней присутствовали оценщики (один — компании, другой — приглашенный мной) и руководство страховой. Оценка ущерба комиссией в 2,5 раза превысила первоначальные расчеты могилевского специалиста. В денежном эквиваленте это 5,2 тыс. рублей».

Клиент страховой пришел к выводу: если бы он не начал «разборки», остался бы с теми двумя тысячами, которые насчитал первый оценщик. Но если разница столь велика, то, согласно логике Сергея, первая оценка была явно занижена. Неужели такую «ошибку» можно считать нормой? Есть два ответа от страховой на этот вопрос. 14 июня в компании заметили: «осмотр выполнен в соответствии с требованиями документов, нет никаких нарушений». А 31 августа уже использовали несколько иные формулировки: «принятие соответствующих мер к оценщику рассмотрят на аттестационной комиссии».

И это еще не все

«Компания нашла, чем объяснить заниженную оценку, — описывает финал истории могилевчанин. — Указали, что автомобиль был недостаточно разобран, чтобы определить все повреждения. Но неужели я — клиент, исправно выполняющий свои обязательства, вовремя оплачивающий взносы, — должен создавать все условия для объективной оценки от страховой? Это не моя работа. Но, видимо, да — должен. Иначе останешься без денег.

За шесть месяцев у меня накопилась внушительная папка на 50 листов из заявлений, жалоб и других документов. Все они наталкивают на одну мысль: страховые постоянно пытаются занизить сумму выплат, используя все приемы — честные и не совсем.

Например, добился выплат за бампер, открыл бумаги с расчетами, а там — цена детали для обычной X5, а не для М-пакета. Вновь пришлось требовать перерасчет. Отдельная история — с оценкой шин и дисков, которую эксперт почему-то провести не мог. Сейчас бьюсь за выплаты за разбитую подвеску, за сбой в электрике (не работает зеркало, горит ошибка по подушке). Справке о состоянии ходовой части от дилера не верят. Неужели при замене каждой детали, поврежденной в том ДТП, придется приглашать оценщика?»

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