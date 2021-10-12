Медведева сбросили на украинскую амбразуру 11 Телеграм-канал «Сито Сократа»

12.10.2021, 10:28

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Дмитрий Медведев

Фото: ТАСС

У «пяти коротких тезисов» всего два явных адресата.

Над украинским вопросом продолжают ломать головы в российских верхах. Тренд был задан еще летом «известной статьей» Путина, и теперь он докатился до политической галерки, где, оказывается, тоже идут некие мыслительные процессы. Однако, если «обнуленцу» пишут пространные материалы, обликаемые в статьи, то чиновникам более мелкого пошиба, вроде действующего заместителя Совбеза Дмитрия Медведева приходится довольствоваться оглашением полимических тезисов для скорого прочтения. Именно такой текст 11 октября от имени бывшего тандемовца был запущен на страницах газпромовского «Коммерсанта».

Чтобы третьесортный по композиции и вторичный по смыслам антиукраинский parvum opus, привлек к себе больше внимания общественности, технологически он был написан в брутально-простонародном стиле. Чего только стоят пассажи: «ублюдочный закон о «коренных народах», «продадут за пятиалтынный» или «размажут мозги по стенам». Истерика какая-то просто и падение планки.

Хотя в информационном пространстве вокруг «пяти коротких тезисов» развернулась шумиха, в действительности у них всего два явных адресата: президент Украины Владимир Зеленский и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Касательно украинского лидера, то Медведев выдвигает ему ряд не новых претензий, в частности Зеленский якобы поменял политическую и нравственную ориентацию, отказался от своей идентичности, начал «истово служить оголтелым националистическим силам». Для пущей убедительности специалисты из ГРУ и ФСБ откопали из архивов листок, где упоминается убийство красноамейцев и гражданских лиц, и фигурирует фамилия погибшего Антона Зеленского. Но ни дата трагедии, ни виновники убийства в документе не указаны, что вызывает к данному источнику резонные вопросы. Для пущей объективности правдорубу Медведеву имело бы смысл рассказать про зверства банд НКВД, которые выряжались под УПА или «зеленых братьев»…

Зеленский поддается критике за то, что ищет баланс интересов между различными группами украинского общества: украинцами, русскими, евреями, венграми, татарами. Но разве может быть иначе в большой многонациональной стране? Или Путин не отдал Россию на откуп, к примеру, отдельным бессовестным кавказцам?

Медведев пытается вместо украинского президента говорить, и самонадеянно определяет, кого он любит, а кого боится. Это a priori неблагодарное дело даже на бытовом уровне, а в политике – тем более. По мнению бывшего «нано-президента» Зеленский не должен менятся или совершенствовать свою стратегию, но как говорил национальный герой Израиля Моше Даян: «Только осёл не меняет своего мнения».

Касательно второго адресата «тезисов» - Виктории Нуланд, то, во-первых, Медведев вскрыл, что именно ему поручили курировать работу с высокопоставленной американской чиновницей, которая сегодня прибыла в Москву на переговоры. Вот «он вам не Димон» и готовит ей «печенье» к чаю. Во-вторых, из-под пера Медведева неказисто излиты кремлевские хотелки: разрушение союза Украины и США, отказ Вашингтона от военной помощи Киеву и поддержки курса на интеграцию в НАТО, передача Украины в сферу влияния РФ с последующим превращением суверенной страны в российского вассала. Подспудно Медведев нахваливает каким хорошим был советский блок, который «давал достаточный простор в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам». Но видимо как-то не так давал, чего только стоят антисоветские восстания в ГДР в 1953, в Венгрии 1956 году или раздавленная танками «Пражская весна». Но вряд ли банальные медведевские тезисы повлияют на позицию крупнейшего специалиста по постсоветскому пространству В.Нуланд. Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, но не ценой уступок своих позиций.

В сухом остатке низкопробный вброс от Медведева лишь углубит пропасть в отношениях между РФ и Украиной, а США не впечатлит, однако махровый антисиметизм в российских верхах не должен остаться без внимания.

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