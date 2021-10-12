Президент Филиппин предложил вакцинировать во сне не желающих прививаться 4 12.10.2021, 10:49

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Родриго Дутерте

Фото: Gregorio B. Dantes Jr/Zumapress

Политик готов лично возглавить свою инициативу.

Делать прививку против коронавируса гражданам, которые не хотят или не могут решиться на вакцинирование, можно во сне. Такое предложение прозвучало от президента Филиппин Родриго Дутерте, пишет ТАСС.

"Я знаю, что многие все еще не хотят (прививаться, - ред.). Давайте заберемся к ним домой и сделаем прививку, пока они спят", - сказал Дутерте во время телевизионного обращения.

Он также добавил, что готов лично возглавить свою инициативу.

Также глава государства напомнил в очередной раз о необходимости ношения защитной маски и соблюдения социальной дистанции.

Отмечается, что на Филиппинах вакцинировано более 23 млн человек. Власти планируют к концу года привить до 70 млн граждан.

А тем временем в Нью-Йорке президента Бразилии не пустили в ресторан. Жаир Болсонару оказался непривитым против коронавирусной инфекции. А для входа в рестораны Нью-Йорка нужен сертификат об иммунизации.

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