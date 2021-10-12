«Летучую мышь вылавливали с помощью МЧС»: минчанка рассказала, как «зажигают» в квартирах на сутки 3 12.10.2021, 11:04

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Курьезные истории от хозяйки арендного жилья.

Недавно из Одессы прилетело занимательное видео. Группа подростков сняла дом для празднования дня рождения и устроила в нем настоящий разгром, что демонстрировалось в прямом эфире в TikTok. Молодые люди сломали бильярдный стол, кровати, порвали все шторы, а из окон выбрасывали технику, картины и посуду. В надежде получить какую-то компенсацию хозяева написали заявление в полицию.

Похожие истории случаются и в Беларуси, пишет onliner.by.

Жительница Минска Яна (девушка попросила не публиковать реальные имя и фамилию) уже не первый год посуточно сдает несколько квартир в различных районах города. По ее словам, время от времени «суточники» после выселения гостей сталкиваются с последствиями неизвестной войны: на кухне бардак, телевизор разбит, оборван карниз, поломана мебель. По просьбе Onlíner девушка рассказала несколько забавных и странных историй о том, что люди вытворяют в арендованном жилье и как иногда пытаются улизнуть от оплаты проживания.

Летучую мышь пришлось вылавливать с помощью МЧС

Ни для кого не секрет, что у хозяев сдаваемого жилья хватает табу для клиентов. К примеру, нередко можно увидеть запрет на проживание с домашними животными. Несмотря на это, некоторые гости все равно идут на маленькие хитрости, из-за чего иногда случаются неприятности.

— Квартиру, чтобы отдохнуть с девушкой, как-то снял на первый взгляд адекватный парень. Тем более он уже раньше арендовал и нареканий не вызывал, — делится историей коллеги собеседница. — Но перед выселением, которое обычно происходит до 12 часов, он набрал хозяйке и сказал, что не успевает вовремя съехать — ему еще нужно время. Подобные задержки нас очень дергают, так как мы не можем понять, у гостей что-то случилось или они просто хотят за собой прибрать. На вопросы о том, что произошло, он отвечал уклончиво. Хозяйка сразу приехала в квартиру и увидела, что гости никак не могут поймать... летучую мышь. Как оказалось, ее зачем-то принес с собой парень. Возможно, так хотел удивить свою подругу. В итоге пришлось звонить в МЧС — животное удалось выловить только с помощью спасателей. Парень этот и дальше снимал квартиры, приходил с девушкой, но уже без летучей мыши.

Парень представился норвежцем и переписывался на английском, но при встрече заговорил на чистом русском

До пандемии по работе и просто потратить деньги в Минск прилетало немало иностранцев. Останавливались они не только в гостиницах, но и в арендных квартирах. Сталкивалась с ними по работе также Яна. Негативно о них она не отзывается, однако два человека удивили своим поведением:

— Запрос на аренду пришел якобы от норвежца. Я очень переживала, потому что это был один из моих первых клиентов, не сильно владела английским и постоянно сидела в переводчике. В итоге он пришел на встречу и заговорил со мной на чистом русском. Так и не поняла, зачем с его стороны нужны были все эти ритуальные танцы. Но это была не главная его странность. За сутки он использовал семь комплектов постельного белья. Причем, как я поняла, не все по назначению. Что-то запихнул в стиральную машину, разбросал по квартире, а что-то сложил кучкой и накрыл. Не знаю, что это было. Может, хотел показать, что у него за вечер было семь девушек? Я все-таки поняла, что это был белорус, который когда-то жил в Норвегии, но, видимо, с паспортом этой страны уже никогда не расстанется. На протяжении какого-то времени он вновь хотел снять у меня жилье, но я ему постоянно отказывала.

В другой раз квартиру на несколько суток забронировал гражданин России. Мужчина выглядел солидно, носил дорогую одежду, пользовался недешевым парфюмом, то есть беды ничего не предвещало. Первый день прошел без эксцессов, а вот во второй, ближе к ночи, в чатик подъезда пришло сообщение: «Что за дикий вой доносится из этой квартиры?!»

— Сосед (а я со всеми стараюсь поддерживать хорошие отношения) записал из своей квартиры мне голосовое. Услышала какой-то рев, — рассказывает Яна. — Когда набрала гостю, он в тотальной тишине ответил спокойным трезвым голосом: «Все нормально. Здесь мой водитель, он немножко перебрал, но уже уезжает». Однако у меня что-то щелкнуло, и я решила подъехать и проверить, что там на самом деле происходит. Когда подошла к двери, услышала, что веселье идет полным ходом. Решила, раз шумят после полуночи, буду выселять. В результате из квартиры вышел какой-то мужик, который меня в нее просто не пускал. А когда я злюсь, во мне просыпаются нечеловеческие силы. Втолкнула его в квартиру, закрыла дверь, заметила каких-то девушек в ванной и сказала: «Все выходим!» И тут я увидела своего гостя. Двухметровый парень вел себя неадекватно, и вряд ли на его поведение повлиял алкоголь. Он присел и сказал, что ему просто некуда идти и он хочет остаться. Девушки сразу за него заступились, пообещав, что сами сейчас же уйдут. Мы оставили его одного, выключили свет и вышли.

Но я почему-то решила сделать кружок по району, а потом опять проверить квартиру. По итогу всех их вновь застала на прежнем месте. Тут они уже молча, повесив нос, ушли. Но интересное было потом. Ребята вызвали ВИП-такси, после чего началось шоу. Девушки не хотели, чтобы парень ехал с ними, и они до четырех часов не могли уехать. Он, словно липучка, цеплялся за них, залезал в такси, а они его выталкивали. Все закончилось тем, что кто-то вызвал милицию и их повезли в РУВД.

Красивая студия была превращена в кашу

У нашей героини в работе есть один пунктик: она не сдает квартиры тем, кому меньше 27. Но как-то сделала исключение из правил, о чем потом сильно пожалела.

Однажды около шести утра ей позвонил парень и попросил до обеда сдать квартиру. Сказал, что они с другом спортсмены, отдыхают в Минске, должны были переночевать у подруги, но не сложилось.

— Не сторонница в такое время сдавать квартиру, но со мной говорили очень вежливо, и я согласилась. Даже несмотря на то, что им, как они сказали, было по 25, — говорит Яна. — Сразу же сбросили на Viber свои данные и приехали ко мне за ключами. Рассчитались российской картой, показав на телефоне информацию о денежном переводе. В районе 12 они позвонили, сказали, что им все нравится, и попросили продлить аренду еще на сутки. При этом спросили: «А вам точно деньги пришли?» Их на счету не было, но в банке мне сообщили, что с иностранной карты деньги могут идти несколько суток, поэтому вновь успокоилась.

Рабочая переписка с потенциальным клиентом однажды выглядела так

Так они прожили пять дней. Ко мне должен был на месяц приехать другой гость, и я сказала ребятам, что пора выселяться. Приехав к дому, набрала по домофону, но мне никто не ответил. Тогда позвонила одному из них по телефону. Прежний вежливый голос изменился на более грубый: «Мы завтракаем на Немиге — будем позже». Тогда я без них зашла в квартиру и увидела следующее: красивая студия была превращена в кашу. Возникло ощущение, что они даже мочились там, где стояли. Все было загажено, разломано и разбито. Оборвали карниз. Постельное белье было в непонятных биологических жидкостях. Удивительно, что ничего не прожгли, потому что бычки были практически везде — даже в кастрюлях. В этом беспорядке нашелся какой-то рецепт лекарства, выписанный на 17-летнего. Тут я поняла, что дело так себе, меня обманули, и деньги уже не придут.

Вместе с моим парнем сумели как-то убраться, после чего я позвонила в милицию. Мы поняли, что это какие-то гастролеры, но мой молодой человек не растерялся, набрал одному из них и предложил другую квартиру. Они сказали, что жилье уже нашли, но не против арендовать завтра. Ключи решили взять этим же вечером. Я узнала, кто сдает квартиру, и вместе с хозяином мы приехали к этим парням. Ими оказались белорусы, обоим действительно было по 17 лет. Хитрые. Один даже хотел нас, взрослых, напугать и перед нами сказал другу: «А ты уже бате позвонил?» Но мы на это не повелись. Когда уже были в милиции, к одному из них приехал отец. Им оказался приличный мужчина. С потухшими глазами он сказал, что сын был отличником, а потом попал под влияние какой-то компании. Как я поняла, это был не единственный эпизод мошенничества с их участием. По слухам, они промышляли тем, что продавали в интернете телевизоры из квартир, которые снимали на сутки. Когда хозяин приходил, телевизора уже не было.

«Один из гостей перепутал меня с девчонкой из тусовки и позвал гулять дальше»

Это не единственный случай, когда в квартире Яны устраивали эпичный флэт. Старший брат решил помочь младшему, сняв на себя квартиру на сутки. В два часа ночи арендодателю набрала соседка и сказала: «Я уже просто терпеть не могу! Там до сих пор шумят!» Хозяйка сразу поехала в квартиру. Открыв дверь в однушке на 37 «квадратов», она не сумела сосчитать всех присутствующих. Тусовщики уже спали, причем из-за нехватки места лежали буквально друг на друге.

— Я их начала будить и выпроваживать. Но один был в таком ауте, что принял меня за девушку из своей компании и сказал: «Так что, идешь дальше с нами гулять?» Говорю: «Иди давай!» — вспоминает Яна. — Кстати, о кражах. Мой утюг в той квартире стоял с гладильной доской отдельно, а коробка от него лежала в совершенно другом месте. Так вот, выселив их, заметила, что утюг уже был в коробке. Они, судя по всему, собирались унести его с собой, но не успели.

Все было похоже на свидание, а получился секс-марафон

Квартиры на сутки часто становятся укромным местом для тех, кто хочет романтики в стороне от любопытных глаз. «Суточники» же хранят конфиденциальность, и детальная информация о постояльцах никуда не просачивается. Поэтому когда в квартиру зашел парень с бутылкой дорогого вина и спросил о бокалах, Яна подумала, что будет очередное свидание. Однако все пошло немного по другому сценарию:

— В ту ночь я спала как ангел, но вскоре лично для меня произошла самая трешовая история. Зайдя вечером следующего дня убрать квартиру, попала в дымовуху. Окна были зашторены, бычки валялись на полу, посуда стояла вся грязная. В чем было белье, говорить не стану. Оно было во всем. Выяснилось, что мужчина встретился с проституткой, хотя, может, даже и не знал об этом. До часа ночи он пробыл с ней, уехал, а она позвала к себе подругу, и они всю ночь, а возможно, и часть следующего дня там работали, творилась невероятная черняга. Так что вот такая жесть. Хотя есть и те, кто оставляет после себя идеальный порядок, и мы можем лишь догадываться, с какой целью люди снимали квартиру.

Беглый Анатолий, который год отказывался платить за квартиру

Одна из самых эпичных историй, связанных с мошенниками, растянулась на целый год. Несколько лет назад на сутки к Яне заселился мужчина. Приехал на Mercedes представительского класса, выглядел аккуратно и был убедительным. Представился айтишником, даже сказал, что может, если нужно, помочь разработать сайт. За жилье пообещал расплатиться чуть позже — ждал перевода на карту.

— Золотое правило: «Сначала деньги — потом стулья». Но я раз в год пытаюсь поверить в честность людей, и, как правило, ничем хорошим это не заканчивается. А мне тогда так хотелось поехать на Минское море, что я согласилась и ушла. Деньги не пришли, и я ему написала: «Анатолий, может, пора бы и честь знать?» А он как ни в чем не бывало ответил: «Я уехал, завтра переведу. Не переживайте — деньги верну». Короче, на протяжении нескольких месяцев вместе со своим парнем я ему о себе напоминала. У нас даже такой ритуал появился под названием «Позвонить Анатолию».

Позже он сменил номер, и мы решили, что деньги накрылись медным тазом. Но через год он вернулся в Минск и случайно решил снять квартиру у моего молодого человека. Сделка не состоялась, но я через коллег узнала, у кого он остановился. Сразу же оживились другие «суточники», узнав в нем своего должника. Как оказалось, облапошил он очень многих. Хозяин позвонил ему и сказал, что завтра приедет горничная, а по итогу приехали я и мой парень. Узнав меня, он задергался, у него затряслись руки. Мы говорили спокойно, не наезжали, просто попросили отдать деньги.

Долг он вернул, я дала сдачу, однако через несколько минут начался спектакль. Со словами «Ребята, а где же сдача?! Мне на такси не хватит!» он начал махать руками, ходить из стороны в сторону и наводить какую-то панику. Напоминало очередной развод, но мой парень показал, что деньги у него торчат из заднего кармана. В итоге уехал. Ничего о нем больше не слышала.

В чем мораль всех этих историй? Наша героиня хочет, чтобы люди, получая от «суточников» хороший сервис в качественных квартирах, вели себя культурно и ценили их работу:

— Я и мои коллеги очень стараемся организовать сервис и уют в своих квартирах. Это непростой труд. И не все, кто приходит в данную сферу, с этим успешно справляются. Нам бы очень хотелось, чтобы гости ценили это и относились к доверенному им на короткий срок имуществу бережно.

А гостям могу дать совет: при бронировании делайте предоплату. Фактов, чтобы с вас взяли предоплату и не заселили в обещанные апартаменты, не было. Финансовые обязательства накладывают на арендатора ответственность за исполнение договоренностей. Если при заселении вы видите, что квартира не соответствует тому, что было показано на фото в рекламе, не стесняйтесь, уходите. Через час ваши претензии уже будут рассмотрены как придирки, и всех денег вам не вернут. Договаривайтесь на берегу. Хорошего всем отдыха в наших апартаментах, а нам — благодарных гостей.

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