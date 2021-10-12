Когда-то успешную речную отрасль лукашисты довели до краха 3 12.10.2021, 11:12

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Имущество Белорусского речного пароходства от баржи до вокзала конфисковано.

На торговой площадке, которая специализируется на продаже имущества обращенного в доход государства, выставлено на продажу сразу несколько крупных объектов недвижимости, принадлежащих РТУП «Белорусское речное пароходство», пишет «Флагшток».

В конце августа проводился аукцион по продаже здания мозырьского речного вокзала площадью 2 840 кв. метров, где расположено головное управление предприятия. Начальная цена продажи составляла 3 242 160 рублей (1 312 553 $).

В сентябре на аукцион выставлялось принадлежащее речному пароходству административное помещение в Гомеле по улице Пушкина, 11. Это здание было возведено для нужд речных ведомств еще в довоенное время. Тут кроме администрации Белорусского речного пароходства размещались Белорусская инспекция речного судоходства и РНУП «Белсудпроект». Здание является историко-культурной ценностью. Начальная цена аукциона составляла 2 438 100 рублей (986 286 $).

Еще один объект речников — старое административное здание на ул. Подгорная, 10. Его начальная стоимость 379 584 рублей (153 553 $)..

Тогда же хотя бы за 281 070 рублей (113 701 $) пытались продать баржу для перевозки минерально-строительных грузов, контейнеров и тяжелой техники, принадлежащую предприятию.

В октябре прошел аукцион по продаже здания проходной «Южная» в Мозыре. В итоге ни по одному из лотов желающих приобрести имущество предприятия до сих пор не нашлось.

Белорусское речное пароходство в этом году отмечает 90-летний юбилей. В годы СССР это было успешное предприятие, осуществлявшее грузовые и пассажирские перевозки речным транспортом. В 1991 году объем перевозок грузов достигал 18,5 млн. тонн.

Сегодня о таких объемах не приходится даже мечтать. Конкуренция со стороны автотранспорта поставила предприятие на грань выживания. РТУП «Белорусское речное пароходство» стало хроническим должником по уплате налогов в бюджет. Однако до сих пор в отношении предприятия не была начата процедура банкротства, в связи чем появление имущества речного пароходства на аукционе по продаже недвижимого имущества, обращенного в доход государства, вызывает определенное удивление. Дело в том, что выставленные на аукцион помещения сдаются в аренду и являются для предприятия дополнительным источником дохода, помогающим оставаться на плаву.

Вероятной причиной распродажи имущества является начатая реорганизация РТУП «Белорусское речное пароходство», которую в апреле 2021 года анонсировал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения предприятия.

В частности, речь шла о реорганизации предприятия с учетом разделения перевозочной и портовой деятельности. А главной целью реорганизации называлось принятие краткосрочных мер, которые позволят наладить работу речного пароходства.

Действительно, после продажи зданий предприятие скорее всего сможет погасить долги, но как оно будет работать дальше, лишившись имущества, которое приносило доход, пока непонятно.

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