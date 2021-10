«У Нуланд в России репутация жесткого лидера» 2 12.10.2021, 11:19

Виктория Нуланд

Эксперты рассказали, чего ждать от визита замгоссекретаря США в Москву.

Виктория Нуланд прибыла с визитом в Москву, после согласия России снять с нее санкции и выдать визу в обмен на то, что Вашингтон согласился на аналогичные уступки. Нуланд, как сообщается, будет находиться в Москве с 11 по 13 октября. По информации Госдепартамента, она встретится с высокопоставленными официальными лицами РФ для обсуждения двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Этот визит проходит в период крайне натянутых отношений между странами.

Эксперт Вашингтонского Института мира Дональд Дженсен (Donald Jensen, United States Institute of Peace) в интервью Русской службе «Голоса Америки» подчеркнул, что среди возможных тем предстоящих переговоров между дипломатами США и России – Афганистан, Украина и НАТО. По его словам, рано называть поездку Нуланд началом нового этапа в диалоге двух стран, но это возможность начать переговоры.

«Называть предстоящие встречи "новой формой диалога" между странами крайне оптимистично и предполагает, что есть вероятность, что они придут к каким-то договоренностям. Я думаю, что здесь важен сам факт диалога. Но диалог будет с пониманием, что существуют серьезные разногласия по многим вопросам. Безусловно, будут говорить об Афганистане и, возможно, придут к какому-то соглашению по поводу американских военных баз в регионе. По вопросу Украины и НАТО вряд ли будет достигнут какой-то прогресс, но стоит пробовать. Что касается контроля за вооружениями - как мы знаем, США и Россия уже провели два раунда переговоров с июня на темы стратегической стабильности, усовершенствования боевой техники, политики сдерживания, а также кибербезопасности, которую активно обсуждают», – подчеркивает Дженсен.

«Не надо забывать и о Китае. Как мы знаем, Соединенные Штаты помимо российской агрессии, еще и имеют дело с ростом международного авторитета и агрессивного влияния Китая. И это осложняет то, как мы подходим к решению перечисленных вопросов. Поэтому рано говорить о "новом формате диалога", точнее речь идет о продолжении переговоров по вопросам, интересующим обе стороны во времена напряженных отношений между странами», – добавляет эксперт.

Российские власти в прошлом неоднократно критиковали деятельность Виктории Нуланд. В частности, заместитель государственного секретаря США известна в России из-за своей поддержки протестующих на Евромайдане в Украине в 2014 году. По мнению Дженсена, у Нуланд в России репутация жесткого лидера.

«В России Нуланд считают "бульдогом" – цитирую статью в одной российской газете. Многие чиновники в России были недовольны тем, что она симпатизировала протестующим на Майдане в 2014 году. Но я думаю, в то же время, они восхищаются ее жесткостью, профессионализмом и опытом. Она хорошо знает и Россию, и Украину. Я думаю, они рассматривают ее, как человека, который дает им шанс поговорить с американцами на все эти темы открыто и честно, даже если они не согласны друг с другом», – сказал он.

Старший эксперт Техасского университета Марк Помар (Mark Pomar, The University of Texas at Austin) в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» высказал мнение, что российские власти должны отнестись нормально к ее визиту, несмотря на все существующие разногласия.

«Конечно, она всем знакома в России, потому что ее выделяли, как чуть ли не первого врага России, русофоба, который раздает печенье на Майдане и вообще возбуждает украинцев против России. Но я думаю то, что она едет как раз подчеркивает, насколько администрация Байдена хочет вести более профессиональные переговоры. Все-таки она занимает серьезный важный пост в администрации. Как Байден сказал, он хочет нормальных отношений с Россией: не ожидать чего-то сногсшибательного, но в то же время вести дипломатические переговоры, которые необходимы для того, чтобы Россия и Америка находили какие-то общие решения большим вопросам», – сказал Помар.

Как подчеркнул эксперт, подобные переговоры лучше начинать на уровне заместителя государственного секретаря, потому что именно на этом уровне поднимаются вопросы, которые потом могут решаться на более высоком уровне.

«Это вполне нормально: есть вопросы, которые она должна затронуть, как, например, об американцах, которые находятся в российских колониях – один из них Уилан [Пол Уилан]. Может быть можно провести обмен», – считает Помар.

«Очень важно разработать американскую политику по отношению к России. Она отсутствовала в какой-то степени при администрации Трампа. Я надеюсь, что администрация Байдена запустит политику, которая не будет непременно создавать серьезные проблемы и в то же самое время может разрешать те, которые нужно разрешить», – добавил эксперт.

