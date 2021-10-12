Европейские реки будут очищать с помощью пузырей

Европейские реки будут очищать с помощью пузырей1
- 12.10.2021, 11:34
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Нидерландский стартап придумал необычный способ очистки рек от пластика.
Речь идет об устройстве, которое создает в воде баррикаду из воздушных пузырьков. Пузырьки выталкивают пластик из воды на поверхность, пишет «Евро пульс».
Эти пузырьки поднимают на поверхность 86% пластика, который находится в реке. Устройство представляет собой всего лишь шланг с дырочками, который кидают на дно рек в районе портов.
Баррикаду размещают таким образом, чтобы весь вытолкнутый пластик собирался в одном месте — так проще выловить мусор.
Устройство уже протестировали в Амстердаме. Летом 2022 года оно приступит к работе в столице Португалии — Порту.
Очистка и освобождение русла европейских рек – одна из задач Стратегии биоразнообразия до 2030 года, принятой Евросоюзом в этом году. 25 тысяч километров рек по всей Европе будут очищены, чтобы восстановить их свободное течение.