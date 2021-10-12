Европейские реки будут очищать с помощью пузырей 1 12.10.2021, 11:34

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Нидерландский стартап придумал необычный способ очистки рек от пластика.

Речь идет об устройстве, которое создает в воде баррикаду из воздушных пузырьков. Пузырьки выталкивают пластик из воды на поверхность, пишет «Евро пульс».

Эти пузырьки поднимают на поверхность 86% пластика, который находится в реке. Устройство представляет собой всего лишь шланг с дырочками, который кидают на дно рек в районе портов.

Баррикаду размещают таким образом, чтобы весь вытолкнутый пластик собирался в одном месте — так проще выловить мусор.

Устройство уже протестировали в Амстердаме. Летом 2022 года оно приступит к работе в столице Португалии — Порту.

Очистка и освобождение русла европейских рек – одна из задач Стратегии биоразнообразия до 2030 года, принятой Евросоюзом в этом году. 25 тысяч километров рек по всей Европе будут очищены, чтобы восстановить их свободное течение.

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