Из Афганистана эвакуирован переводчик, который помог спасти Байдена 12.10.2021, 11:55

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Тогда будущий президент США занимал должность сенатора от штата Дэлавер.

Переводчик Аман Халили, работавший на американскую армию, и его семья эвакуированы из Афганистана. Они перебрались в Пакистан, затем – в другую безопасную страну, сообщает ABC News.

В 2008 году Халили помог спасти президента США Джо Байдена. Тогда он занимал должность сенатора от штата Дэлавер. Байден и еще двое сенаторов прибыли в Афганистан с визитом. Их вертолет попал в снежную бурю и совершил аварийную посадку. Несколько человек, включая Халили, отправились на помощь. Благодаря их усилиям сенаторов удалось вывезти из опасного района.

В августе 2021 года, когда американские военные начали эвакуацию своих солдат и помогавших им граждан из Афганистана, Халили не смог получить специальную иммиграционную визу. После чего он обратился к Байдену через несколько американских СМИ. И просил президента вывезти его из страны. "Спасите меня и мою семью. Не забывайте меня здесь", – писал переводчик.

Организация Human First Coalition, эвакуироватвшая Халили и еще около двухсот афганцев из "группы риска", поблагодарила премьер-министра Пакистана Имрану Хану и нескольких сотрудников Госдепа США за помощь.

Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет. Операция в этой стране начали вскоре после терактов 11 сентября, организатором которых выступил лидер террористического движения "Аль-Каида" (запрещено в России) Усама бин Ладен, живший тогда в Афганистане. Помимо "Аль-Каиды", противниками США в этой войне долгое время были и талибы.

Последний американский самолет покинул аэропорт Кабула 30 августа 2021 года. После этого представители "Талибана" объявили о завершении войны и своей в ней "победе".

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