За незаконно списанные 10 рублей белоруска отсудила у банка 600 3 12.10.2021, 12:00

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Белоруска говорит, что для нее это было делом принципа.

Спорить с банками сложно. Как правило, у них имеется высококвалифицированный штат юристов, которые обычно не допускают ошибок. Читательница «Онлайнера» Ольга решила, что банк незаконно списал с ее счета 9,9 рубля за обслуживание платежной карточки. Дело закончилось тем, что из-за списанной комиссии банк выплатил девушке и ее юристам почти 600 рублей. Ситуация, когда клиенту удается переспорить свой банк, если не уникальная для Беларуси, то как минимум невероятно редкая.

— У моей банковской карточки бесплатное обслуживание при выполнении определенных условий, — рассказывает Ольга. — Одно из них — нужно провести операции на сумму от 300 рублей, и тогда обслуживание будет бесплатным. В одном месяце я выполнила условия и потратила нужные 300 рублей. А в следующем отменилась бронь номера в отеле, деньги мне вернулись на карту. Банк решил, что раз деньги вернулись и потраченная сумма за месяц стала ниже 300 рублей, то я не выполнила условия. И снял с меня комиссию 9,9 рубля. Но я сама юрист. Изучила договор, там ничего не говорится о случаях, если деньги позже возвращаются на счет.

«Изначально я просила вернуть только 9,9 рубля»

Ольга изучила документы банка, а позже задала вопрос на сайте банка — попросила сослаться на пункт правил банка, в котором говорится, что оплата возвратными деньгами не засчитывается в сумму безналичных операций. Согласно ответу банковского работника такого пункта не было: «В Сборник плат будет добавлено примечание в части расчета объема безналичных операций оплаты товаров и услуг».

Комиссия в 9,9 рубля — не та сумма, которая серьезно бы повлияла на финансовую состоятельность Ольги. Но девушка говорит, что для нее это было делом принципа: ее возмутило подобное поведение у такой серьезной организации, как банк. Далее девушка написала два письменных заявления в банк с просьбой вернуть списанную сумму, но и это ничего не дало.

— Изначально я просила вернуть только списанные 9,9 рубля, ни о какой компенсации речь не шла. В первом ответе сослались на какие-то внутренние правила и поблагодарили меня за то, что я обратила их внимание на неполную информацию в Сборнике плат. Во второй раз ссылались на Сборник плат, но изменения они внесли уже после моих обращений, — недоумевает Ольга.

«Представители банка предлагали: „Давайте компенсируем вам эти 10 рублей и на этом закроем дело“»

После неудачной переписки с банком Ольга отправилась за помощью в Общество защиты прав потребителей, вместе с которым с которым дошла до суда.

— Было два заседания суда. В процессе переговоров представители банка предлагали: «Давайте компенсируем вам эти 10 рублей и на этом закроем дело». Но они что, издевались, что ли? Я столько к ним ходила, два раза писала обращения, в суд подала, потратила столько своего времени. Потом они предложили 20 рублей. В итоге перед самым началом третьего заседания они пошли на мои условия.

Банк согласился на компенсацию работы Общества защиты прав потребителей — 450 рублей, возврат комиссии — 9,9 рубля и компенсацию морального вреда мне — 100 рублей, — рассказывает Ольга.

Всего на разбирательства ушло несколько месяцев. С момента, как у Ольги списали комиссию в 9,9 рубля, до момента, как на ее счет зачислили компенсацию, прошло почти полгода. Поскольку спор разрешился мирным соглашением, Ольга и юрист попросили не публиковать название банка.

— У Ольги изначально были высокие шансы выиграть в суде, — говорит юрист Объединения потребителей Litara-Z Григорий Бузо, который вел данное дело. — Банк не представил письменные возражения на иск, то есть не смог сформулировать позицию против клиента — в большинстве случаев это сигнал отсутствия крепких аргументов. Банк пошел на мировую почти без торга. Вообще, банки ошибаются редко, но во многих случаях дело не доходит до суда и поэтому не до конца ясно, кто был прав в спорной ситуации.

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